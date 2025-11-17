必勝客1口味「珍重再見」網崩潰喊：我家只吃它 達美樂秒推「5折」搶客

必勝客宣布章魚燒口味暫時離開。翻攝必勝客臉書



披薩大戰再度開打！台灣必勝客日前宣布兩個口味「韓式泡菜燒肉比薩」、「海鮮比薩」停售之後，引起不少民眾不捨惋惜。不過，今天（11／17）必勝客再度臉書發文表示，經典口味「章魚燒」也將暫時停售，不少饕客都大嘆：「我們家沒章魚燒不吃」。主要競爭對手達美樂也把握機會，立刻宣布推出外帶優惠，更推出日式章魚燒大披薩5折，小披薩最低159元，搶客意味相當濃厚。

今天上午必勝客官方臉書貼出公告，表示雖然「雖然遺憾，但是祝福，謝謝你章魚燒」，也表示將停賣章魚燒口味，消息傳出後讓許多粉絲直呼：「找不到吃必勝客的理由」「我們一家人只吃章魚燒」「太突然了，我無法接受」「他太多人點了，很辛苦…必勝客幫章魚燒加薪資回聘。」

廣告 廣告

不過，最主要競爭對手的達美樂，也利用此波行銷，立刻也在臉書宣布，「雖然有喜，但是幸福。謝謝你們，每一個都是明星！」也註明自己品牌的四種口味其中就包括日式章魚燒。

另外，達美樂馬上就推出外帶優惠，日式章魚燒大披薩5折，其他口味則是小披薩最低159元，也讓這一場披薩口味大戰，持續引發饕客討論。

更多太報報導

Nana「42億元豪宅」遭搶匪持刀闖入 母女激烈搏鬥受傷送醫

護理女神大馬殞命…黃明志「攜毒」在房內 雪碧發聲「私人關係」全說了

尪車禍變植物人！老婆「詭懷3胎」還登記婚生子女 真相驚人