必勝客12元神券攜手肯德基推優惠！嫩牛大蝦起司比薩半價吃起來
文／景點+ Rhoda整理報導
必勝客與肯德基再度聯手，「PK雙饗卡APP」推出限量超值神券！12月2日至12月12日每週二、五早上10點開搶！瘋搶品項包含12元的必勝客鬆厚個人比薩、必勝客2個小比薩雙饗組更下殺25折只要212元！此外，必勝客年末「嫩牛大蝦起司比薩」限量回歸，外帶單點只要半價459元！
肯德基×必勝客「雙12神券」回歸！「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃！（圖／必勝客，以下同）
炸雞界王者肯德基與比薩界龍頭必勝客再度聯手，強勢延續雙11神券「全台10分鐘秒殺」的驚人紀錄，這次決定重磅加碼，不只讓你12元起就能爽吃一波，更有機會把最新iPhone17帶回家！
肯德基炸雞派對餐只要388元，APP限定。
PK雙饗卡APP會員專屬優惠：
1. 週週瘋搶【12元神券】：限時兩週！挑戰市場最低價，12元起即可開吃炸雞比薩套餐！
曾創下10分鐘完售紀錄的「神券」即將再度開放搶購！以下「搶券攻略」必追，想要成功入手優惠最大值，請務必按照以下步驟進行：
第一步：下載「PK雙饗卡APP」並註冊會員：https://www.pkcard.com.tw/downloadApp/。
第二步：在12/2、12/5、12/9、12/12這四天早上10點設定鬧鐘，務必準時上線開搶！
第三步：鎖定目標，確保開搶不手忙腳亂，眾多優惠看這裡
12/2【肯德基】花生熔岩咔啦雞腿堡XL餐–121元，下殺5折
12/5【肯德基】黃金魚子海陸Q蝦堡XL餐–121元，下殺4折起
12/9【肯德基】花生吮指嫩雞蛋堡–22元， 下殺3折起
12/12【肯德基】青花椒脆雞–12元，下殺1折起
12/2、12/9【必勝客】鬆厚個人比薩–12元，下殺1折
12/5、12/12【必勝客】小比薩雙響組–212元，下殺2折起
12/2、12/5、12/9、12/12【必勝客】一公尺派對盒（外帶限定）–1,312元，下殺6折
必勝客三個大比薩激省組下殺3折。
2. 闖關抽iPhone17：12/2至1/5連續5週！天天玩，中獎機率天天提升！
自12/2至1/5期間，打開PK雙饗卡APP參與遊戲闖關，每贏一次，中獎機率就被往上推高一階，這不是靠運氣，而是靠實力！活動期間天天玩，iPhone17等你帶回家！不僅如此，只要有參與闖關，就有機會拿到肯德基聖誕限定口味「雪花乳酪脆雞」個人餐76折限量優惠券，讓你在等大獎的同時，也能搶先嚐鮮！
肯德基獨享雙雞餐只要139元。
3. 天天100%優惠中獎率：登入就送，天天有獎！買一送一、套餐最低45折等超值好康，等你來領！
只要登入PKAPP，每天都可以領取不同的超值優惠券！個人比薩、鱈魚圈圈買一送一；外帶比薩買一送三超低45折；炸雞派對餐58折等瘋狂優惠天天拿！另外雙12活動期間「PK雙饗卡APP」也同步推出多重好康回饋會員：
好康1. APP會員獨享優惠：肯德基香酥脆薯買一送一、個人比薩銅板價多一件副食！
好康2. 熱門隨饗券限時28折起：比薩、炸雞寄餐跨店取超方便，明星商品肯德基十塊雞派對分享餐兩套現省510元，必勝超值大比薩可樂餐（10個大比薩+10瓶可樂）下殺28折，先買券再訂餐，聰明消費最划算！
好康3. 新用戶註冊禮：首次下載註冊APP就免費送「雞塊＋巧克力QQ球」點心組！（價值108元）。
肯德基鱈魚圈圈買一送一，100中獎率天天送優惠！
肯德基香酥脆薯買1送1。
此外，延續雙11優惠，必勝客雙12年底最終檔優惠接力上陣，多款超值折扣全台門市皆適用！
超人氣副食買一送一：
點心控絕對不能錯過，必勝客超人氣副食巧克力QQ球5顆買一送一只要59元、黃金雞柳條4條買一送一也只要99元，讓加點不再猶豫，直接雙份端上桌！
獨享吃飽飽！個人餐激省優惠：
夏威夷、鐵板雙牛等指定熱門口味，單點個人比薩享第二件半價！想來點雙倍滿足嗎？必勝客幫你「免費升級雙主餐」，只要點個人紙包麵飯餐點，直接送個人比薩，包含日式照燒雞、四小福、雙層美式臘腸等經典口味，飽足感和幸福感一次拉滿。每天想來點不同，就點熱銷新品 「義式手工薄比蕯1+1」及「千島海鮮個人比蕯XL套餐」優惠組合，輕鬆省荷包還能立享美食。
必勝客「義式手工薄比薩銅板1+1」韓式雙醬雪花牛或五重起司蒜香雞+飲料只要149元！
聚會吃爽爽！超值多人餐最低38折起：
年底歡聚就愛吃比薩？沒問題！必勝客祭出多種小聚會首選套餐，義式培根黃金薯大比薩天天只要199元，還能免費升級原價35元薄脆餅皮，兩個人吃平均每人不到一百元！「薯在好食雞餐」下殺38折，最低333元起，爽吃一個大比薩+薯金幣小份+飲料1.25L。無論是兩人時光、小家庭晚餐，還是三五好友輕鬆小聚，想吃什麼都能在必勝客一次搞定！
多人聚會必點的火山熔岩餅皮也推出超殺折扣，「火山拼盤餐」999元起開吃，不到一千元就能吃到一個大比薩+一個火山熔岩餅皮大比薩+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L，現省751元，好康優惠快到必勝客下訂！
必勝客「火山拼盤餐」999元起開吃！
今年年末，備受粉絲期待的「嫩牛大蝦起司比薩」重磅回歸！極致厚切牛排搭配炙燒鮮嫩大蝦，海陸鮮味在嘴裡同步綻放，並使用三種起司：卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，交織出濃郁起司香氣，再嘗到帶有蔬菜甘甜與紅酒醇香的法式多蜜醬。豐富的口味層次感，是饕客年年期待、歲末必吃的經典記憶！
「黑鑽松露火山熔岩餅皮」嚴選義大利頂級松露與四種天然起司，打造濃郁的雪白起司火山，搭配外圈超牽絲的熔岩芝心，帶來視覺與味覺的雙重饗宴！無論是比薩，或是各式副食，只要輕輕一沾就瞬間升級！今年聚會，就用「嫩牛大蝦起司比薩」加價219元升級「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，讓你慵懶在家，也能感受奢華氛圍！
必勝客「聖誕跨年小套餐」659元起，含嫩牛大蝦起司比薩1個+副食六選一+飲料。
必勝客帶你一秒直達德國！「德國豬腳海陸盛宴拼盤」首度登場，德國豬腳以德式香料細緻醃漬，外皮酥脆焦香，肉質軟嫩多汁，搭配經典黃芥末醬，完美組合一吃就上癮！拼盤內還有人氣副食黃金和風鱈魚塊、老少咸宜的薯金幣及BBQ 烤雞，年末聚會不用搶餐廳訂位，也不用出門人擠人，在家輕鬆享受西餐廳的頂級美味！
必勝客「德國豬腳海陸盛宴拼盤」首度登場！
此外，還有多種聖誕限定套餐即日起限時限量開賣！經典「嫩牛大蝦起司比薩」外帶單點大比薩只要半價 459 元（原價 918 元），再加上一個大比薩、副食與飲料組成「聖誕跨年大套餐」，暖心優惠 1049 元起。
想吃德國豬腳就選「聖誕跨年拼盤樂享餐」或「聖誕跨年拼盤豪華餐」，可以用超值加購價170元升級成「德國豬腳海陸盛宴拼盤」（單點599元）！
起司控必吃「聖誕黑鑽松露火山餐」，以「嫩牛大蝦起司比薩」搭配「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，再加上一個大比薩、副食與飲料，只要999 元。而住在聖誕跨年活動熱區的人有福了，必勝客限時於30間指定門市推出在地優惠「聖誕跨年拼盤樂享餐再送可樂」，讓你盡情懶在家開趴！
聖誕年末就該好好犒賞自己，一人也可以獨享奢華美味！個人餐同樣迎來嫩牛大蝦系列新品，推出「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」兩款選擇，無論是下班後的MeTime、週末宅家追劇，還是懶得下廚但又想來點儀式感，必勝客個人餐都能讓你輕鬆享用海陸盛宴。
其中「嫩牛大蝦起司燉飯」以厚切嫩牛搭配炙燒鮮嫩大蝦，拌入濃郁白醬與莫札瑞拉起司，再淋上特製鹽之花多蜜醬，讓白飯吸滿海陸精華，每一口都香濃飽足，單點優惠只要199元（原價209元）！
必勝客「嫩牛大蝦個人比薩」。
必勝客「嫩牛大蝦起司燉飯」。
【Info】
必勝客雙12優惠列表
PK雙饗卡APP限量神券
必勝客隨饗券 先買隨用！
日系法式甜點HENRI CHARPENTIER首登台！世界第一費南雪快閃店巨型扭蛋機中獎率百分百
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 42
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 33
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 66
狂！張小燕、張清芳等6天后同框聚餐 網驚：含金量好高
「麻辣天后」利菁三日在社群平台分享一張聚餐合照，畫面中可見張小燕、張清芳、葉璦菱、李翊君、方芳芳等多位天后級藝人罕見同框，貼文簡潔寫下「天后宮，聚餐。」隨即引發網友熱議，紛紛盛讚這張照片「含金量好中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 14
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1074
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 142
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 93
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 217
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 50
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 153
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 21 小時前 ・ 27
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 465
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 7