必勝客12元神券攜手肯德基推優惠！嫩牛大蝦起司比薩半價吃起來

必勝客與肯德基再度聯手，「PK雙饗卡APP」推出限量超值神券！12月2日至12月12日每週二、五早上10點開搶！瘋搶品項包含12元的必勝客鬆厚個人比薩、必勝客2個小比薩雙饗組更下殺25折只要212元！此外，必勝客年末「嫩牛大蝦起司比薩」限量回歸，外帶單點只要半價459元！

肯德基×必勝客「雙12神券」回歸！「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃！（圖／必勝客，以下同）

炸雞界王者肯德基與比薩界龍頭必勝客再度聯手，強勢延續雙11神券「全台10分鐘秒殺」的驚人紀錄，這次決定重磅加碼，不只讓你12元起就能爽吃一波，更有機會把最新iPhone17帶回家！

肯德基炸雞派對餐只要388元，APP限定。

PK雙饗卡APP會員專屬優惠：

1. 週週瘋搶【12元神券】：限時兩週！挑戰市場最低價，12元起即可開吃炸雞比薩套餐！

曾創下10分鐘完售紀錄的「神券」即將再度開放搶購！以下「搶券攻略」必追，想要成功入手優惠最大值，請務必按照以下步驟進行：

第一步：下載「PK雙饗卡APP」並註冊會員：https://www.pkcard.com.tw/downloadApp/。

第二步：在12/2、12/5、12/9、12/12這四天早上10點設定鬧鐘，務必準時上線開搶！

第三步：鎖定目標，確保開搶不手忙腳亂，眾多優惠看這裡

12/2【肯德基】花生熔岩咔啦雞腿堡XL餐–121元，下殺5折

12/5【肯德基】黃金魚子海陸Q蝦堡XL餐–121元，下殺4折起

12/9【肯德基】花生吮指嫩雞蛋堡–22元， 下殺3折起

12/12【肯德基】青花椒脆雞–12元，下殺1折起

12/2、12/9【必勝客】鬆厚個人比薩–12元，下殺1折

12/5、12/12【必勝客】小比薩雙響組–212元，下殺2折起

12/2、12/5、12/9、12/12【必勝客】一公尺派對盒（外帶限定）–1,312元，下殺6折

必勝客三個大比薩激省組下殺3折。

2. 闖關抽iPhone17：12/2至1/5連續5週！天天玩，中獎機率天天提升！

自12/2至1/5期間，打開PK雙饗卡APP參與遊戲闖關，每贏一次，中獎機率就被往上推高一階，這不是靠運氣，而是靠實力！活動期間天天玩，iPhone17等你帶回家！不僅如此，只要有參與闖關，就有機會拿到肯德基聖誕限定口味「雪花乳酪脆雞」個人餐76折限量優惠券，讓你在等大獎的同時，也能搶先嚐鮮！

肯德基獨享雙雞餐只要139元。

3. 天天100%優惠中獎率：登入就送，天天有獎！買一送一、套餐最低45折等超值好康，等你來領！

只要登入PKAPP，每天都可以領取不同的超值優惠券！個人比薩、鱈魚圈圈買一送一；外帶比薩買一送三超低45折；炸雞派對餐58折等瘋狂優惠天天拿！另外雙12活動期間「PK雙饗卡APP」也同步推出多重好康回饋會員：

好康1. APP會員獨享優惠：肯德基香酥脆薯買一送一、個人比薩銅板價多一件副食！

好康2. 熱門隨饗券限時28折起：比薩、炸雞寄餐跨店取超方便，明星商品肯德基十塊雞派對分享餐兩套現省510元，必勝超值大比薩可樂餐（10個大比薩+10瓶可樂）下殺28折，先買券再訂餐，聰明消費最划算！

好康3. 新用戶註冊禮：首次下載註冊APP就免費送「雞塊＋巧克力QQ球」點心組！（價值108元）。

肯德基鱈魚圈圈買一送一，100中獎率天天送優惠！

肯德基香酥脆薯買1送1。

此外，延續雙11優惠，必勝客雙12年底最終檔優惠接力上陣，多款超值折扣全台門市皆適用！

超人氣副食買一送一：

點心控絕對不能錯過，必勝客超人氣副食巧克力QQ球5顆買一送一只要59元、黃金雞柳條4條買一送一也只要99元，讓加點不再猶豫，直接雙份端上桌！

獨享吃飽飽！個人餐激省優惠：

夏威夷、鐵板雙牛等指定熱門口味，單點個人比薩享第二件半價！想來點雙倍滿足嗎？必勝客幫你「免費升級雙主餐」，只要點個人紙包麵飯餐點，直接送個人比薩，包含日式照燒雞、四小福、雙層美式臘腸等經典口味，飽足感和幸福感一次拉滿。每天想來點不同，就點熱銷新品 「義式手工薄比蕯1+1」及「千島海鮮個人比蕯XL套餐」優惠組合，輕鬆省荷包還能立享美食。

必勝客「義式手工薄比薩銅板1+1」韓式雙醬雪花牛或五重起司蒜香雞+飲料只要149元！

聚會吃爽爽！超值多人餐最低38折起：

年底歡聚就愛吃比薩？沒問題！必勝客祭出多種小聚會首選套餐，義式培根黃金薯大比薩天天只要199元，還能免費升級原價35元薄脆餅皮，兩個人吃平均每人不到一百元！「薯在好食雞餐」下殺38折，最低333元起，爽吃一個大比薩+薯金幣小份+飲料1.25L。無論是兩人時光、小家庭晚餐，還是三五好友輕鬆小聚，想吃什麼都能在必勝客一次搞定！

多人聚會必點的火山熔岩餅皮也推出超殺折扣，「火山拼盤餐」999元起開吃，不到一千元就能吃到一個大比薩+一個火山熔岩餅皮大比薩+Hot海陸小拼盤+飲料1.25L，現省751元，好康優惠快到必勝客下訂！

必勝客「火山拼盤餐」999元起開吃！

今年年末，備受粉絲期待的「嫩牛大蝦起司比薩」重磅回歸！極致厚切牛排搭配炙燒鮮嫩大蝦，海陸鮮味在嘴裡同步綻放，並使用三種起司：卡門貝爾乾酪起司球、澳洲乳酪片與紐西蘭莫札瑞拉起司，交織出濃郁起司香氣，再嘗到帶有蔬菜甘甜與紅酒醇香的法式多蜜醬。豐富的口味層次感，是饕客年年期待、歲末必吃的經典記憶！

「黑鑽松露火山熔岩餅皮」嚴選義大利頂級松露與四種天然起司，打造濃郁的雪白起司火山，搭配外圈超牽絲的熔岩芝心，帶來視覺與味覺的雙重饗宴！無論是比薩，或是各式副食，只要輕輕一沾就瞬間升級！今年聚會，就用「嫩牛大蝦起司比薩」加價219元升級「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，讓你慵懶在家，也能感受奢華氛圍！

必勝客「聖誕跨年小套餐」659元起，含嫩牛大蝦起司比薩1個+副食六選一+飲料。

必勝客帶你一秒直達德國！「德國豬腳海陸盛宴拼盤」首度登場，德國豬腳以德式香料細緻醃漬，外皮酥脆焦香，肉質軟嫩多汁，搭配經典黃芥末醬，完美組合一吃就上癮！拼盤內還有人氣副食黃金和風鱈魚塊、老少咸宜的薯金幣及BBQ 烤雞，年末聚會不用搶餐廳訂位，也不用出門人擠人，在家輕鬆享受西餐廳的頂級美味！

必勝客「德國豬腳海陸盛宴拼盤」首度登場！

此外，還有多種聖誕限定套餐即日起限時限量開賣！經典「嫩牛大蝦起司比薩」外帶單點大比薩只要半價 459 元（原價 918 元），再加上一個大比薩、副食與飲料組成「聖誕跨年大套餐」，暖心優惠 1049 元起。

想吃德國豬腳就選「聖誕跨年拼盤樂享餐」或「聖誕跨年拼盤豪華餐」，可以用超值加購價170元升級成「德國豬腳海陸盛宴拼盤」（單點599元）！

起司控必吃「聖誕黑鑽松露火山餐」，以「嫩牛大蝦起司比薩」搭配「黑鑽松露火山熔岩餅皮」，再加上一個大比薩、副食與飲料，只要999 元。而住在聖誕跨年活動熱區的人有福了，必勝客限時於30間指定門市推出在地優惠「聖誕跨年拼盤樂享餐再送可樂」，讓你盡情懶在家開趴！

聖誕年末就該好好犒賞自己，一人也可以獨享奢華美味！個人餐同樣迎來嫩牛大蝦系列新品，推出「嫩牛大蝦個人比薩」與「嫩牛大蝦起司燉飯」兩款選擇，無論是下班後的MeTime、週末宅家追劇，還是懶得下廚但又想來點儀式感，必勝客個人餐都能讓你輕鬆享用海陸盛宴。

其中「嫩牛大蝦起司燉飯」以厚切嫩牛搭配炙燒鮮嫩大蝦，拌入濃郁白醬與莫札瑞拉起司，再淋上特製鹽之花多蜜醬，讓白飯吸滿海陸精華，每一口都香濃飽足，單點優惠只要199元（原價209元）！

必勝客「嫩牛大蝦個人比薩」。

必勝客「嫩牛大蝦起司燉飯」。

【Info】

必勝客雙12優惠列表

PK雙饗卡APP限量神券

必勝客隨饗券 先買隨用！

