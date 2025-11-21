必吃國宴級商業午餐！多位元首、明星都吃過的老牌美食

多國元首及許多明星都吃過的老牌美食《圓鼎鐵板燒》，今天的海鮮真讓人回味無窮喲！除了活跳跳的海味，也有和牛、龍蝦等高檔食材，店內設有多間包廂，是聚餐宴客的好選擇。商業午餐也很有質感喔，一樣可以吃到海陸大餐！





《圓鼎鐵板燒》於民國95年創立，深受老饕喜愛，很多政商名流都來此用餐，在入口處的牆上就可看到許多名人的照片，像是多位國家的元首、周杰倫等明星都是座上賓，多國元首都吃過，等同於國宴級的美食了，2013年的外國使節也曾來此舉辦過宴會。

二樓有多間包廂，適合宴客聚餐

「圓鼎招牌午餐」含麵包、湯、鮮活鮑魚或鳳尾明蝦擇一、鮮魚、水果或沙拉擇一、爽口冰沙、主菜、季節時蔬、甜點及飲品。餐點內容也可參考第一張首圖，以下舉幾個重點美食，都是一份商業午餐中會出現的，吃完不空虛！



廣島牡蠣

這道沒有在菜單上，是點商業午餐贈送的，但食材不一定是牡蠣，視現場狀況而定。

牡蠣也超好吃，外皮煎得有點酥酥的，牡蠣鮮甜香嫩，鮮美到不行，而且完全沒有腥味，個頭又很大，咬起來絕對過癮！



鮮魚

商業午餐的魚通常是整隻的，看起來很有份量，今天是午仔魚，午仔魚肉質鮮嫩，優點是刺沒有很多，而且這魚的外皮超好吃，魚皮煎得香酥脆，裡面的魚肉香嫩嫩，內外都很美味。



鮮活鮑魚

使用新鮮的南非活鮑魚，在一開始時的食材擺盤已有看到鮑魚是活跳跳的，新鮮度沒問題！料理時，鮑魚鋪上昆布，以蒸的方式煮熟，昆布香氣也逐漸融入其中。

料理好的鮑魚口感超好，彈牙中又有點嫩感，非常好咬，上方放了香菜苗補強香氣，增加趣味，一旁還有鮮味深沉的鮑魚肚跟口感很奇妙的寒天，話說這寒天很有趣，不是軟軟的那種口感，是有點類似珊瑚草那種脆口彈牙的感覺，口感很優。



↓↓↓還真的是鮮活鮑魚，鮑魚上桌都還是很有活力的動來動去

香蒜雞排

如果不吃牛，又不想吃羊，就可以選擇香蒜雞排，師傅把雞排煎得外皮非常香脆，咬下去卡哩卡哩，裡頭的雞肉鮮嫩多汁，口感對比強烈，也很美味，不過如果真的要選，我還是更愛他們家的牛排，而且商業午餐也可以選擇牛排喔！

以上，國宴級美食，商業午餐也能吃到！剛好年底聚餐機會多，推薦大家來《圓鼎鐵板燒》吃美食享受時光！



圓鼎鐵板燒

地址：臺北市中山區錦州街28號

