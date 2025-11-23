必搶！ONE PIECE×NBA聯名 魯夫穿球衣起飛伸縮自如的灌籃
記者李鴻典／台北報導
粉絲注意啦！萬代魂有限公司（BANDAI SPIRITS CO., LTD.）宣布，將推出全球熱門動漫《航海王》與世界頂尖職業籃球聯賽「NBA」的聯名系列商品。值得紀念的第一彈商品「ONE PIECE × NBA Collaboration figure」將於2025年12月，在位於東京新宿的「ONE PIECE BASE SHOP」開始發售。
之後，香港、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國的萬代南夢宮亞洲官方購物網站「PREMIUM BANDAI ASIA」也將開始接受訂購，上述各地的NBA Official Store（只限實體店）亦將陸續發售。
品牌說明，本次聯名合作透過融合動漫與運動這兩種截然不同的文化，創造出提高雙方品牌價值的特別企劃。描繪為實現夢想而奮鬥的意志、同伴間的友情，以及精心打造的世界觀的《航海王》，與「NBA」中充滿活力的團隊合作精神、不可動搖的熱情以及對勝利的執著相互交織，創造出前所未有的全新魅力。
聯名商品的第一彈是結合航海王角色與「NBA」各隊球衣設計的特別模型「ONE PIECE × NBA Collaboration Figure」。展現了穿著NBA各隊球衣的「魯夫」在灌籃瞬間的英姿，讓粉絲體驗BANDAI SPIRITS呈現的卓越造型與魄力。
『ONE PIECE×NBA』聯名系列概要
「航海王」自1997年開始連載以來，全球總發行量超過5億部。自1999年10月20日起在富士電視台系列頻道播出動畫，一直廣受不同年齡層粉絲的支持。NBA的比賽在全球超過200個國家播出，作為體育娛樂的象徵，確立了穩固的地位。透過結合雙方的魅力，不只限於動漫迷和籃球迷，更面向全新粉絲群體的展開全球性的推廣。
