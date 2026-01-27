必收！7-ELEVEN攜手西村優志 超過20款獨家商品萌翻生活

記者李鴻典／台北報導

日本的知名人氣創作者—西村優志，憑藉親切可愛的角色設計、獨特的風格與幽默感，以及充滿人情味與共鳴性的表現，深受眾多粉絲支持。富有幽默感的角色台詞引起強烈共鳴，成為創造現代人氣IP的重要人物。7-ELEVEN宣布，自2月4日起首度攜手西村優志推出全店聯名集點活動，將招牌角色「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」三大角色以質感絨毛、時尚配件兩大主題獨家開發逾20款新品。

廣告 廣告

7-ELEVEN全店精品集點首度攜手日本人氣創作者「西村優志」全新逾20款獨家開發商品。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN看好年輕族群喜好日本文化與多方聯名形式商品，首度與西村優志聯名合作，首選推薦「限量幻彩/雷射貼圖胸章」總共50款隨機胸章，蒐藏有包含「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」等經典貼圖角色，胸章內還有不同的經典語錄，消費當筆加價購29元即可獲得隨機1款，隨著每日不同的心情更換！還有學生/上班族最愛的實用「限量絨毛筆」，消費當筆加價購169元即可獲得「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」、「WARUMENONEKO -壞壞貓-」、「KANEDA KON -金田狐-」5款隨機其中一款。

限量幻彩雷射貼圖胸章，消費當筆加價29元可獲得一款(全套共50款，款式隨機)。（圖／品牌業者提供）

限量立體絨毛筆，消費當筆加價169元可獲得一款(全套共5款，款式隨機)。（圖／品牌業者提供）

此次也推出許多質感絨毛系列商品，包含「限量絨毛壓力球」、「限量絨毛伸縮證件套」、「限量25公分絨毛玩偶」、「限量絨毛抱枕毯」、「限量絨毛大頭手拿包」、「限量托特提袋」等，居家或外出都有可愛的角色陪伴，還可以搭配「限量絨毛玩偶飲料提袋」、「限量Blender Bottle 雙聯名不鏽鋼隨行杯」一起搭配。

限量絨毛伸縮證件套(共3款)。（圖／品牌業者提供）

實用系的商品絕對不可少，上班上課必備超實用可愛「限量保溫保冷便當袋」、「限量折傘」、「限量行李箱束帶」以及「限量21吋線條防撞行李箱」，全系列商品最便宜從299元至1699元不等，粉絲蒐藏千萬要手刀買起來！

7-ELEVEN全店精品集點首度攜手日本人氣創作者「西村優志」推出多款療癒商品。（圖／品牌業者提供）

全店西村優志聯名集點活動：2026年2月4日(三) 下午15:00起至2026年3月1日(日) 23：59止，單筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。小7集點卡：2026年3月2日(一) 下午15:00起至2026年4月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

限量Traveler’s Choice 21吋線條防撞行李箱。（圖／品牌業者提供）

「NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」西村優志老師台灣限定新品快閃店第二彈，即日起至3月2日於台隆手創館LaLaport台中店獨家登場，最受台灣粉絲歡迎的角色玩偶限量再販！環保杯袋周邊全新商品，還有專為上班族設計的午餐環保提袋，首度於台中快閃店現身。超可愛的studio UG台灣限定姓名貼紙機首發，銅板價就可以天天和開心熊貓在一起。

NishimuraYuji’s shop! in TAIWAN」西村優志老師台灣限定新品快閃店第二彈。（圖／品牌業者提供）

台灣限定新品。（圖／品牌業者提供）

西村優志台灣限定快閃店特別於插畫中結合台灣著名景點地標和在地特色，限量推出台灣限定款周邊生活好物，此次於台隆手創館LaLaport台中店，可愛的角色姓名貼紙首次和粉絲見面，集合正在台灣旅行的「studio UG」小夥伴們，「GOKIGEN PANDA -開心熊貓-」、「KONEZUMI -小鼠-」、「LOVE RABBIT -戀愛兔-」和「WARUMENONEKO-壞壞貓-」，在貼紙上客製專屬的姓名或暱稱，每大張貼紙含西村老師台灣限定插畫貼紙，和18張姓名小貼紙，期間限定售價50元，分享給粉絲朋友。台北快閃第一彈受到好評的滿額贈台灣限定紙袋，活動當日購物滿1千元限量贈送。

姓名貼紙機。（圖／品牌業者提供）

獨家滿額贈-紙袋。（圖／品牌業者提供）

韓國超人氣男團「SEVENTEEN」與經典卡通「The Smurfs 藍色小精靈」首度攜手合作！「SEVENTEEN | The Smurfs」合作系列商品正式於全台 7-ELEVEN 開賣，系列一次推出共八款商品，包含甜點、麵包、餅乾、濕紙巾、加購商品徽章與購物袋，將 SEVENTEEN 13 位成員特色融入藍色小精靈造型設計，兼具可愛風格與實用性。

SEVENTEEN變身經典卡通人物藍色小精靈，八款甜點、麵包、零食商品一次收藏，全台7-ELEVEN獨家登場。（圖／品牌業者提供）

全系列商品兼顧實用性與收藏性，即日起於全台7-ELEVEN獨家販售，1月28日至3月3日，不僅可加購兩款限定商品，系列商品更享有任選兩件8折、三件77折優惠，喜愛的粉絲必定要趁優惠期間收藏！

SEVENTEEN/The Smurfs合作系列商品集結13位成員特色造型，兼具可愛風格又實用性，即日起於全台7-ELEVEN獨家販售。（圖／品牌業者提供）

甜食品牌費列羅（Ferrero) 推出健達健達利尼，全新升級的包裝設計以活潑生動的健達健達利尼餅乾角色為視覺焦點，充滿童趣的風格，一眼就能激發孩子們的無限想像。此次同步推出全新包裝與規格，並結合Kinder健達寓教娛樂應用程式 Applaydu，為健達健達利尼帶來更多元且富有互動性的體驗。

全新升級的包裝設計以活潑生動的健達健達利尼餅乾角色為視覺焦點。（圖／品牌業者提供）

健達健達利尼以香濃牛奶與可可酥餅，搭配小巧綿滑的內餡裝飾，呈現 Kinder 健達 一貫深受喜愛的美味口感。產品共有 18 種不同表情造型。健達健達利尼已正式上市，於超市與便利商店上架，購買通路包括家樂福、愛買、大潤發、全聯、7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK便利商店。

結合Kinder健達寓教娛樂應用程式Applaydu，為健達健達利尼帶來更多元且富有互動性的體驗。（圖／品牌業者提供）

2026 年春節送禮吹起最萌療癒風，人蔘品牌正官庄首度跨界攜手人氣IP Kakao Friends，推出限量聯名包裝「活氣人蔘飲」，人氣角色Ryan與Choonsik化身最萌能量大使，為年節贈禮市場注入全新話題與收藏魅力。活動期間於官方購物網站與momo消費滿額(不累贈)，即可獲得 Kakao Friends 系列限量贈禮，包括滿1,000元贈新春爆富方形春聯、滿3,000元贈 Kakao Friends 保鮮盒(款式隨機)、momo購物網滿6,000元贈高麗蔘野櫻莓飲50ml*10入，刷富邦momo卡還享3%回饋。

正官庄首度跨界攜手人氣IP Kakao Friends，推出限量聯名包裝「活氣人蔘飲」與限量滿額Kakao Friends贈禮。（圖／品牌業者提供）

美廉社APP每週四推出「週週超瘋價」，本週超殺優惠商品是4款清潔神器，「Simple Life浴室噴槍清潔劑」（600ml）、大容量「Simple Life增艷漂白水」（2L）、不限膚質的「Loshi馬油滋潤護膚霜」（220g），現在通通銅板價，高效保濕的「Loshi馬油滋潤乳液」（485ml），現在兩件239元。1月29日上午9:00起在美廉社APP隨買隨取開賣，會員各限購1組，數量有限，售完為止。

美廉社APP「週週超瘋價」4款清潔神器限時開搶。（圖／品牌業者提供）

此外，悠遊卡公司今（1/27）天表示，悠遊付在韓國的跨境交易量持續攀升，1月日均交易額較上月成長超過60%，顯示台灣旅客對於「免換匯、即時扣款」的跨境支付模式接受度相當高，悠遊付已成為赴韓旅遊與商務族群的便利支付新選擇。悠遊付跨境韓國大方送最高30%回饋！悠遊卡公司推出「悠遊付前進韓國」好康活動，自2026年2月1日起至2月28日止，民眾於韓國貼有TWQR標誌的特約店家使用悠遊付，並以悠遊付錢包或綁定銀行帳戶扣款，即可享每筆18.5%悠遊付回饋金，活動期間同享免1.5%海外交易手續費，綁定元大銀行或彰化銀行帳戶扣款再加碼10%，最高可達30%回饋。

民眾到韓國遊用悠遊付付款，享有最划算的消費回饋。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

機車視野大進化！Pernis蜂鷹「三鏡頭」秒殺盲區 主動預警防護升級

充10分鐘聽4小時！soundcore Liberty Buds最輕巧降噪體驗

Apple發表第二代AirTag！導入iPhone 17等級晶片 價格、規格一次看

川普重手調升南韓關稅 胡采蘋：這就是我一直沒有擔心立法院卡關的原因

