必比登名店出包！雙月食品社外送麵線驚見橡皮筋 業者認疏失致歉

連續多年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」爆食安問題。一名網友點了雙月食品社北投店的麵線外送，食用時竟發現麵線上仍捆著紅色橡皮筋，直呼「傻眼」。對此，雙月食品社昨（8）日晚間在官方臉書發文致歉，坦承為員工疏失，除願意退款外，也已檢討製程，並暫停販售該品項。

一名網友點了雙月食品社北投店的麵線外送，食用時竟發現麵線上仍捆著紅色橡皮筋。（圖／翻攝雙月食品社臉書）

該名網友日前在社群平台發文指出，點用雙月食品社北投店的外送麵線，食用時發現麵線仍捆著紅色橡皮筋，擔心若孩童或長者誤食，恐造成危險。不少網友見狀留言回應，「整條橡皮筋這樣煮我也不敢吃了」、「不能吃，要退錢啦」。

對此，雙月食品社昨晚在官方臉書發布道歉聲明表示，顧客於餐點中發現的異物，確實是捆綁麵線束的橡皮筋，是員工在製作過程中未確實拔除所致。為避免類似的問題再次發生，已與廠商檢討製程，將調整作業方式，不再使用橡皮筋綁麵線。在完成改善前，該品項將暫時停售。

