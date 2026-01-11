必比登名店撐不住！北市阿城鵝肉漲價 半隻鵝900元

米其林必比登推薦的北市名店阿城鵝肉，宣布調漲價格，半隻鵝漲至900元，漲幅約7%，鵝油拌飯、鵝腸湯等項目也同步漲價。業者坦言「一直努力撐著」，但鵝肉、原物料、人力成本不斷增加，不得不做出價格調整。

阿城鵝肉位在台北市吉林路，2019年起成為必比登推薦名單，招牌是煙燻鵝肉。這波漲價，半隻鵝售價由原本840元漲至900元，其他品項也有部分調整，連地瓜葉都多了10元。

業者在臉書PO文表示，整體物價近年持續上漲，阿城鵝肉價目表已好幾年未調整，「直到現在，我們真的來到必須面對成本壓力的時刻」。業者坦言這不是一個輕鬆的決定，誠心希望得到顧客的體諒和理解。

廣告 廣告

鵝肉攤業者指出，鵝肉本來就屬於高價食材，去年底以來進價上漲約2成，經營壓力明顯增加，漲價不奇怪。

更多中時新聞網報導

吃粥養生或升糖 中醫：取決脾胃氣機

NBA》文班亞馬膝傷無礙 替補上陣照砍30分

陳孝萱恢單 20歲兒鼓勵談戀愛