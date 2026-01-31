必比登名店菜單印簡體字！業者認「淘寶買的」：無任何立場、已重印

生活中心／賴俊佑報導

開業超過30年的阿城鵝肉，多年獲得米其林必比登推介。（圖／翻攝自阿城鵝肉臉書）

必比登名店出包！台北「阿城鵝肉」近日在三峽北大商圈展店新門市，卻遭投訴店內菜單使用簡體字，遭負評灌爆「看到簡體字就不想去消費！」，對此，業者發文道歉，強調並無任何立場或含義，將重新印製菜單並加強內部審稿。

民眾投訴阿城鵝肉三峽北大店的菜單印簡體字。(圖／翻攝自阿成鵝肉臉書）

必比登鵝肉名店遭民眾投訴菜單印簡體字

多年獲得米其林必比登的阿城鵝肉，經營超過30年，以招牌煙燻鵝肉、白切鵝肉和杏鮑菇香腸打響名號，成為眾多饕客的愛店，今年初因原物料、人力成本上漲宣布調漲價格而登上新聞版面，沒想到1月29日試營運的三峽北大店，再次因簡體字菜單而掀起熱議。

有民眾用餐發現，三峽北大店菜單封面印著「帶著愛心的菜，味道才會好！」簡體字，Google評論遭負評灌爆「我真的不懂，在台灣用繁體字到底有多難？」、「進去吃發現我看不懂菜單」。

阿城鵝肉坦承作業疏失，表示會重新印製菜單。(圖／翻攝自阿成鵝肉臉書）

阿城鵝肉坦承從淘寶訂購 強調並無任何立場

對此，業者第一時間發文致歉「該簡體字為製作菜單時的疏忽，並無任何立場或其他含義，造成大家的不舒服，我們深感抱歉」，業者後續詳細說明「這份菜單確實是在淘寶訂購，當初在製作與對稿時也有特別校稿與說明相關細節，但實際成品寄到台灣後，仍有部分地方未能如預期呈現。這份菜單也已使用了一段時間，直到最近才引起較多討論，相關細節我們已注意到，並會進行調整與修正」，並強調試營運期間專注現場營運和服務，「對外界感受理解不夠全面，這部分我們虛心接受」。

不過業者說法，部分網友不買單「台灣有很多很優秀的印刷廠」、「會在菜單這種事上選擇降低成本的店家，相信食材品質也不會好到哪裡去」、「台灣很多印刷廠，沒必要找淘寶」。

阿城鵝肉再次發聲明，強調簡體字菜單事件與吉林總店無關。(圖／翻攝自阿城鵝肉臉書）

見輿論未平息，阿城鵝肉今(31)日再發聲明表示，「土城店、三峽店與吉林店為各自獨立經營之門市，在人員配置、營運管理、物料採購及菜單製作上，皆各自負責，互不隸屬、互不影響。近日針對『簡體字菜單』所引發的相關討論，該問題僅涉及土城店與三峽店之營運事項，相關責任與檢討，均由本店自行承擔與處理」再次強調已正視問題、完成修正，「未來將持續加強內部審核流程，把心力回歸在料理品質與服務本質上」。

