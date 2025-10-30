必比登名店都撐不住！ 非洲豬瘟停業店家一次看
台中一養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全台豬隻禁運、禁宰15天，衝擊餐飲業，不少店家因沒有豬肉可用，紛紛宣布暫停營業，入選米其林必比登的人氣小吃如賣麵炎仔、鍾記原上海生煎包、阿明豬心冬粉，以及被譽為「台北最強水餃店」之一的巧之味水餃，紛紛宣布待豬肉供應恢復後，再重新開業。
▌巧之味水餃
店家在臉書公告，今（30日）起暫停門市營業，待恢復正常屠宰之後，會隨時恢復正常供應。
▌賣麵炎仔 金泉小吃店
店家於28日宣布，因目前市場暫時無法供應豬肉，決定暫停營業，恢復供應後會立即重新開業。
▌阿明豬心冬粉
店家表示，因堅持使用新鮮豬肉，28日起繼續休假，開始營業待官網公布。
▌鍾記原上海生煎包
28日起暫時店休，開店營業時間會再公布。
▌蘇來傳（蘇家肉圓油粿）
店家於25日公告暫時歇業，待狀況穩定、安全無虞，再開門營業。
▌良記福臨魯肉飯
因應政府延長禁宰運豬肉，10月28日至11月5日，店休9天。
▌黃記魯肉飯
店家於23日宣布店休，最新公告將於31日暫時恢復營業。
▌銘鄉豬高飯
10月27日至11月3日公休。
▌徠徠水餃店
公休至解禁運宰為止。
▌秀昌水餃
10月27日至10月31日公休。
▌東門御園坊
店家28日指出，近日豬肉市場已經貼出公告，如果沒意外，11月8日恢復豬肉拍賣隔天，就有新鮮的溫體豬肉可以包水餃，預計11月9日，店內及各專櫃就有少量的冷凍水餃可以購買。
立委林俊憲在臉書發文指出，為了防堵非洲豬瘟，全國豬隻禁宰15天，不只豬農在擔心豬價，許多人氣小吃也面臨困境，小吃店無法營業，損失的不只是營業額，房租、人事等固定成本一樣要付出，停業一天就是虧損一天，半個月就可能難以經營，許多店家都是使用國產現宰豬肉才被迫停業，更應該幫他們度過難關，讓好味道長久流傳下去，期盼禁宰期過後，民眾能多多支持這些商家。
