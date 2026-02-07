必比登名店雙月邀書法家寫春聯 現場民眾驚喜「賺到了」

照片來源：雙月提供

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣、李衣綸／台北報導

春節將近，米其林必比登美食名店雙月食品社今（7）日在濟南店舉辦「墨香・佳餚・迎新春」迎春活動，特別邀請來自國內著名社團「野人廬」的兩位書法家黃煒與林玉黛現場揮毫，為客人書寫春聯，送上平安與祝福給喜歡雙月的民眾。

活動從上午11時起展開，濟南店外早已有等候民眾，除了本地常客，更有多組來自日本、韓國及美國的觀光客，現場多種語言交錯，雖然天氣有些冷，但客人們看著兩位書法家鋪開紅紙、墨香飄散，筆走龍蛇寫下「馬上有福」、「吉祥如意」、「金馬舞吉」等春聯字句，將字裡行間的祝福化為紙上春意，開心的笑容都溢於言表，現場民眾說：「今天來雙月喝雞湯，真的是賺到了！」

照片來源：雙月提供

幾位來自日本的觀光客也表示，雙月是導遊推薦「必吃」的美食，百聞不如一見，所以一定要過來嚐嚐，吃過之後覺得果然名不虛傳，希望不久能在日本也吃到。

雙月食品社社長賴永晟表示，這次活動不只是揮毫，更是一次心意的交會；春聯是華人世界最有情感的文字藝術，也是家的文化象徵。雙月希望除了端上一碗熱湯，還能送出一份實在的祝福。

照片來源：雙月提供

即日起，至雙月濟南店用餐或外帶，即可憑當日消費兌換限量手寫春聯一張；其餘門市也同步提供春聯，數量有限、送完為止。雙月分享，許多民眾一邊享用雙月招牌的剝皮辣椒雞湯及椒芝麵，一邊小心翼翼保護手中剛領到的春聯，笑說今年好運已到手。

照片來源：雙月提供

