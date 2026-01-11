必比登名店「阿城鵝肉」喊漲！半隻鵝900 鵝油拌飯漲5元

曾獲得必比登推薦的臺北知名店家「阿城鵝肉」，近期在臉書發布漲價公告，其中招牌鵝肉調漲20至30元不等，鵝油拌飯調漲5元。

阿城鵝肉近日宣布部分品項喊漲。（圖／翻攝自阿城鵝肉臉書粉專）

阿城鵝肉在臉書貼文中表示，「近年來整體物價持續上漲，其實這幾年，鵝肉、原物料與人力成本都不斷增加。但阿城鵝肉一直努力撐著，鵝肉的價格也已經好幾年沒有調整，只希望大家每一次走進來，吃到的，仍是那份熟悉、安心的味道。」店家坦言，直到現在真的來到必須面對成本壓力的時刻，為了維持餐點的品質、份量與服務，不得不做出部分價格調整。

廣告 廣告

調整後的菜單價格，鵝肉類部分，半隻鵝從原本的840元漲至900元，鵝肉前半段4-6人份為450元、2-4人份340元、1-2人份240元，後半段16兩450元、12兩340元。其他品項包括鵝油拌飯30元、臭豆腐2塊100元、地瓜葉90元、時令蔬菜100元。

阿城鵝肉自2019年就蟬聯必比登推薦名店，招牌推薦包括鵝油拌飯、乾意麵、韭菜鵝腸、臭豆腐，以及外皮油油亮亮的煙燻鵝肉都是老饕們必點的口袋名單之一，如今漲價消息一出，立刻引起熱議。

阿城鵝肉也在公告中誠心希望能得到顧客的體諒與理解，「這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解。謝謝你們願意理解，也謝謝你們一直選擇阿城鵝肉。」

延伸閱讀

除舊布新顧環保！台中「寶之林」再生家具 1/19起7折優惠

平地高麗菜價崩盤「拖累高山」 霧鹿逾5萬顆滯銷爆裂

加油再等等！1/12起汽、柴油價格各調降0.2元