必比登名店「阿城鵝肉」漲價了！ 半隻鵝900元、小菜也調漲

米其林必比登推薦名店「阿城鵝肉」宣布調整部分餐點價格。（圖／翻攝自Google Maps）

連續多年獲得米其林必比登推薦的台北名店「阿城鵝肉」近日宣布調漲，半隻鵝由840元漲至900元，其他品項也有部分調漲，坦言「阿城鵝肉一直努力撐著」，但這幾年鵝肉、原物料與人力成本都不斷增加，因此不得不做出部分價格調整。

位於台北市吉林路的阿城鵝肉，自2019年起多次入選米其林必比登推薦，用餐時段經常大排長龍。日前業者在臉書發文說明，近年物價持續上漲，鵝肉、原物料與人力成本都不斷增加，為了維持餐點品質、份量與服務，阿城鵝肉不得不做出部分價格調整。

阿城鵝肉表示「這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解 ，謝謝你們願意理解，也謝謝你們一直選擇阿城鵝肉。我們會繼續把每一道料理用心做好， 對得起你們的支持，也不辜負這份信任」。

這次調整中，半隻鵝價格從原本的840元調漲至900元，漲幅約7%。鵝肉類前半段4至6人份調整為450元，2至4人份340元，1至2人份240元；後半段16兩為450元、12兩為340元。另外，配菜與小吃也同步調整，鵝油拌飯、板條、米粉、冬粉等調漲5元；臭豆腐、地瓜葉、時令青菜則各調漲10元；部分滷菜與湯品，也有5至10元不等的漲幅。

