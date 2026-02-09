必比登名店「麵條加料」橡皮筋捆麵煮 業者：盡速改善

台北市 / 綜合報導

蟬聯米其林必比登推薦、以養生雞湯聞名的知名餐廳，疑似出現食安漏洞了嗎？有民眾透過外送平台點餐，沒想到送來的麵線裡，麵條竟然綁著一條紅色橡皮筋，讓消費者看傻眼。毒物科醫師示警，橡皮筋中可能殘留細菌和黴菌，吃下和橡皮筋一起煮的食物，會有食物中毒風險。對此，當事業者第一時間致歉並承諾退費，坦言是同仁作業疏失，也強調這個品項已暫時停售，並將與廠商檢討製程，盡速改善。

民眾說：「就覺得剛才一坨麵線怎麼打不開，原來是連著橡皮筋。」原來是連著橡皮筋，麵線已經快要吃完，但這一坨麵卻怎麼拌都拌不開，原來中間有一條紅色橡皮筋，緊緊捆住麵線，讓消費者看到真的好傻眼。

民眾說：「整坨的(太誇張了)對啊很誇張，這叫什麼米其林。」濃郁的金黃高湯，淋入鍋內覆蓋在飽滿全雞上，這起食安漏洞竟是出現在，蟬聯米其林必比登推薦，以養生雞湯聞名的知名連鎖餐廳。民眾2月8日晚餐時段，透過外送平台訂餐，其中一碗雞汁麵線拌不開，翻一翻竟然發現有橡皮筋，嚇得不敢繼續吃，立即致電業者反映。

業者第一時間承諾全額退費，遭消費者拒絕只希望店家能夠改進，後續則在社群平台發文致歉，表示是同仁在製作過程中沒有確實拔除，捆綁麵線束的橡皮筋，會持續與廠商檢討，如何修改製程不要再有橡皮筋的使用，避免類似問題發生，至於出問題的品項將暫時停售，對於未能提供最優質的餐點品質，實在感到抱歉會盡速改善。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說：「(橡皮筋)在擺放的時候它跟環境中的一些微生物，這些微生物有可能是細菌有可能是黴菌這些東西，那萬一這橡皮筋進到我們的食物當中，民眾誤食的話就會擔心會有食物中毒的風險。」

食安亮起紅燈，雖然業者第一時間致歉，但從煮麵拌麵到包裝的層層關卡，竟然都沒人發現這條紅色橡皮筋，也讓這碗原本主打養生的名店料理，差點成了傷身的元凶，要挽回消費者信任，恐怕還得多下工夫。

