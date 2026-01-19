必比登名廚蔡瑞成總舖師 人安善化平安站香暖寒士

善化站黃站長(左二)、愛心總舖師(中)呼籲社會大眾共襄盛舉寒士吃飽30





「大寒」將近，冷冽天候考驗著生活邊緣的人們。為在寒冬中添一分溫度，米其林必比登名店「東香台菜海味料理」蔡瑞成總舖師，於人安基金會善化平安站現場親自開鍋，用心烹煮暖身又暖心的麻油雞麵線，為弱勢族群送上最實在的溫暖。

人安基金會「寒士吃飽30」活動至今已邁入第36屆，凝聚無數善心人士長年不間斷的愛與行動。愛心總舖師蔡瑞成14年前單車環島募集發票，響應寒士吃飽30活動，自此之後，每年出錢出力，以實際行動守護寒士的溫飽與尊嚴。目前活動經費尚缺六成，蔡瑞成誠摯邀請社會大眾與企業團體一同響應，用一份支持，為寒士點亮一條希望的路。

人安基金會長期提供「防飢、防寒、防病、工作轉介」等九大服務，於歲末年終推動【寒士吃飽30】公益行動，邀請民眾共同響應：愛心年禮800元、應急紅包600元、或每月918元「拉一把」服務。讓善意化為實際力量，在冬季持續傳遞溫度與希望。愛心專線：(06)581-4088，劃撥帳號：50409612 (戶名：人安基金會，備註：尾牙)





