必比登無用？「巧克力肉燥飯」分店1年熄燈

巧克力肉燥飯。（圖／資料畫面）





高雄一家咖啡店，以巧克力肉燥飯知名，店家自稱被必比登推薦，之前BLACKPINK來台，還推出應援版爆紅。

不過，其中一家分店，上個月底悄悄熄燈，已經貼出招租公告。附近居民說，肉燥飯以套餐販售，每份185元，以周圍主要都是學生和居民，大家覺得價格偏貴，而且租金每個月18萬，又碰上開幕後不久人行道整修，客源進不來，店家止血。

粒粒分明的白米飯，淋上滷肉汁，加上滷蛋，旁邊還配上Godiva巧克力碎片，要吃的時候，一口飯加一口巧克力。

業者自稱是必比登推薦的巧克力滷肉飯，去年BLACKPINK來高雄開演唱會，店家還推出草莓巧克力應援版，口感吃起來鹹中帶甜，很特別，吸引不少Blink光顧。這個滷肉飯出自一家咖啡店，不過中華店這家分店，去年12月底，無預警停業，被網友說，連必比登加持都救不了。

大坪數的店面，就在私立中學旁，周圍主要是住宅，附近消費族群，沒什麼上班族。這一碗巧克力肉燥飯，雖然被店家捧為人氣美食，但是是搭著套餐一起賣，肉燥飯、兩個小菜、濃湯、冬瓜茶和一小份古早味蛋糕，套餐價185元，附近民眾不一定買單。

附近居民：「價格和星巴克差不多，但是它的品質跟CP值，可能沒有這麼對等。」

附近居民：「這個生活圈就是，大家都是買了就走，再來就是停車的問題，也可能是其一，然後再來價位吧。」

附近居民：「（之前）超商好像是因為房租比較高，所以他們就沒有繼續租了，後來又改了這間（咖啡廳），通常會買了就走。」

咖啡店老闆：「一部分是客源，主要也是人行道整修，人行道整修有一段時間，確實造成那個交通和客流進不來。」

老闆說，才租不到一年，就遇上人行道整修，生意影響大，房租一個月18萬，簽了8年，當機立斷止血停業。未來改往百貨布點，4月會進到巨蛋商圈快閃，看這碗必比登加持的巧克力滷肉飯，能不能換個地方，多人氣、買氣。

