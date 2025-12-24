必比登肉燥飯「吃到蝸牛」控拉肚子三天！ 業者致歉：菜品問題

高雄知名肉燥飯店，消費者用餐時發現，肉燥飯裡竟然有一隻蝸牛，說回家後拉了三天肚子，衛生局獲報上門稽查（圖／翻攝Google地圖評論）

高雄苓雅區一家獲得必比登推介的知名肉燥飯店，消費者用餐時發現，肉燥飯裡竟然有一隻蝸牛，說回家後拉了三天肚子，衛生局獲報上門稽查。店員解釋，是地瓜葉的問題，因為沒有灑農藥，確實會有蝸牛，會暫時停賣地瓜葉。

這起食安事件引起不少民眾關注。有民眾表示，在飯中吃到蝸牛是相當不尋常的事情，也有民眾認為這會造成心理障礙，影響用餐體驗。當事肉燥飯店的店員解釋，蝸牛可能是在夾菜時不小心掉入飯中。店員表示，客人點了地瓜葉，而地瓜葉因為沒有噴灑農藥，所以才會有小蝸牛存在。

衛生局獲報上門稽查。店員解釋，是地瓜葉的問題，因為沒有灑農藥，確實會有蝸牛，會暫時停賣地瓜葉（圖／TVBS）

店家展示了他們處理食材的流程，包括用剪刀挑出老莖、摘掉葉片，再在水槽中反覆清洗。當事肉燥飯店業者強調，他們已經向供應商反應此問題，供應商表示是因為沒有使用農藥才會有蝸牛。為了避免類似事件再次發生，店家決定暫時將地瓜葉下架，改為提供其他蔬菜。

被指控的肉燥飯店家出面澄清，客人有點地瓜葉，認為是夾菜的時候，不小心掉進飯裡（圖／TVBS）

這家肉燥飯店位於高雄苓雅區青年一路，是當地相當知名的餐廳，門口有顯眼的必比登推介標誌。韓國男星朴寶劍曾在AAA頒獎典禮期間造訪該店，享用腿庫飯等美食。如今發生食物中出現蝸牛的事件，衛生局除了進行稽查外，也要求業者加強清洗和處理食材的流程，以確保食品安全。

