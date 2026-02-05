必比登「大橋頭筒仔米糕」 一碗米糕將漲到45元

大橋頭筒仔米糕宣布年後要調漲5元。（圖／東森新聞）





必比登推介名店「大橋頭筒仔米糕」，宣布年後要調漲5元，以後得花45元，才能吃到一碗米糕。老闆無奈透露，光是糯米、豬肉，價格就漲不停，更別說店鋪的人事成本、還有水電支出，除了大橋頭筒仔米糕外，中南部也有米糕名店漲價。

用餐民眾：「一個爌肉、一個瘦肉要辣。」大大的蒸籠一打開，香氣撲鼻而來，油亮糯米搭配豬肉，小小一碗筒仔米糕，這銅板美食誰能抵擋得住。

知名的大橋頭筒仔米糕，在地飄香多年，不過現在食材成本什麼都在漲，以後想吃到這樣一碗米糕，得多花5塊錢。

廣告 廣告

業者貼出公告，2月22號米糕、湯品調漲5元，米糕從40元變成45元，貢丸湯也從35元漲到40元，民眾們雖然無奈，但也能理解，畢竟現在什麼都好貴。

民眾：「吃的啊，還有一般的日常用品，都會漲比較有感，現在東西都在漲，什麼都漲，便當也都漲。」

從米糕的用料上來看，糯米、豬肉都是精髓，但兩種食材成本都不便宜，受到氣候影響，糯米從一斤27元漲到35元，豬肉也居高不下，一斤從95元漲到大約110元，更別說人力成本、店鋪經營，什麼都要錢，老闆無奈已經五年沒有漲了，這回是真的ㄍ一ㄥ不住了。

民眾：「我還OK啦，因為沒有經常吃，所以還OK，我從新竹過來，所以新竹我覺得更貴，差不多可以，食材營運都有（成本貴），服務業應該也很難找，可能全世界整體物價都開始高，因為聽過滿多，美國那邊物價也漲滿辛苦的。」

除了大橋頭米糕喊漲，台中的豐登台南米糕，以及嘉義的大裕米糕，也都漲了5塊錢，原因都是原物料上漲。未來想品嚐這庶民美味，民眾要掏出的銅板，恐怕只會越來越多。

更多東森新聞報導

台北名店「阿城鵝肉」惹議！ 新店菜單印「簡體字」遭炎上

尾牙玄學吃「刈包」！必比登名店一早大排長龍

必比登無用？「巧克力肉燥飯」分店1年熄燈

