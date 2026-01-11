必比登「阿城鵝肉」宣布漲價！招牌菜一道逼近千元 業者：這不是輕鬆的決定

「阿城鵝肉」昨天釋出公告，宣布「招牌菜」半隻鵝從840元一口氣長至900元，其他鵝肉類、飯類及麵類都有部分調漲。（翻攝自阿城鵝肉臉書）

曾多次獲得米其林必比登推薦的「阿城鵝肉」，擁有不少死忠顧客，昨（11）日業者釋出公告，宣布「招牌菜」半隻鵝從840元一口氣長至900元，其他鵝肉類、飯類及麵類都有部分調漲，業者也強調，「這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解」。

位於台北市吉林路上的阿城鵝肉多次獲得米其林必比登推薦，過去幾年他們都未調漲價格，業者昨於臉書po文，指近年來整體物價持續上漲，這幾年鵝肉、原物料與人力成本也都不斷增加。「但阿城鵝肉一直努力撐著，鵝肉的價格也已經好幾年沒有調整，只希望大家每一次走進來，吃到的，仍是那份熟悉、安心的味道。直到現在，我們真的來到必須面對成本壓力的時刻。」

業者也表示，為了維持餐點的品質、份量與服務，不得不做出部分價格調整。「這並不是一個輕鬆的決定，也誠心希望能得到大家的體諒與理解，謝謝你們願意理解，也謝謝你們一直選擇阿城鵝肉。」他們強調會繼續把每一道料理用心做好，「對得起你們的支持，也不辜負這份信任。」

從業者所公布的新菜單，可見最招牌的半隻鵝從840元一口氣長至900元，8兩、12兩及16兩鵝肉切盤也調漲20至30元，白飯、鵝油拌飯都漲價5元，油麵、米粉、板條、冬粉及意麵漲價5元，滷菜類部分調漲10元。此消息曝光後，有一些顧客留言，「可理解的」「支持」。

