必比登「雙月」麵線捆橡皮筋 客怒：萬一誤食怎麼辦

雙月食品社，連續多年獲得米其林必比登推薦。（圖／東森新聞）





雙月食品社，連續多年獲得米其林必比登推薦，但有民眾抱怨，點了麵線，裡頭竟然有橡皮筋，怒批萬一誤食怎麼辦，對此雙月道歉，表示是員工疏失，願意退款。

熱呼呼雞湯，甘甜滋補，還有蛤蜊青菜，料多到直接堆成小山。

雙月食品社，主打華人養身湯品，更連續多年榮獲米其林必比登推薦。

但有民眾抱怨，差點吃到橡皮筋。

當事民眾：「就覺得剛剛一坨麵線，怎麼打不開，原來是黏著橡皮筋，很誇張ㄟ，對啊很誇張，這叫什麼米其林。」

只見整捆麵線上，紅色橡皮筋格外醒目，民眾表示，本想大快朵頤，瞬間食慾全無，打電話向店家反映，店家表示願意退費，並承諾會改善。

也在社群平台，發布聲明致歉，說橡皮筋是在烹煮過程中，沒有確實拔除，將再與廠商協調，修改製程，不再用橡皮筋綁麵線，現在麵線也已經暫時停售，避免類似情形，再度發生。

