鋼彈神作回歸戲院！《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》3/6重映4DX、Dolby Cinema同步登場！續作3/13接力

動畫電影《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》確定將於 3 月 6 日以 4K 規格登上大銀幕，並同步推出 4DX、MX4D 以及 Dolby Cinema 等影廳版本，也是台灣首次上映，讓觀眾能以更高畫質與環繞音效重新體驗鋼彈宇宙中最具張力的空戰與城市戰場面。官方也以「耀眼的閃光，新世界的開始」作為宣傳主軸，象徵這段承接宇宙世紀主線的重要篇章正式進入劇場規模呈現。

電影宣布重映！

《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》最初於 2021 年在日本上映，改編自富野由悠季小說作品，時間軸承接《馬沙之反擊》之後的宇宙世紀 0105 年，聚焦成長後的哈薩威．諾亞以反地球聯邦組織「馬法提」領袖身分，對抗聯邦高壓統治與階級制度的衝突。作品以寫實政治鬥爭結合高密度機動戰鬥場面聞名，視覺風格偏向寫實軍事科幻，在鋼彈系列中自成一格。

除了在電影院上映外，該作過去亦於串流平台推出，成為不少新世代觀眾接觸宇宙世紀主線的重要入口，而後續新作《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》也已公布將於 3 月 13 日接力登上大銀幕，正式開啟這段故事的下一個篇章。