必看～給機車族的投保指南

很多機車族都認為自己騎車很小心，所以只投保了政府規定的機車強制險，但騎士們啊……機車強制險只保障自己後座的乘客及第三人ㄟ，你自己是不在保障範圍中的喔！其實機車保險除了機車強制險之外，機車任意險也很重要，為了保障自己也保障別人，優良的駕駛習慣不可缺，但也要記得花點小錢購買機車任意險，讓自己與別人都有更完整的保障。

【機車強制駕駛人傷害附加條款(機車單一交通事故)】

保障駕駛人/補強強制險保額不足的部份

機車是肉包鐵，一不小心遇到路上坑洞或下雨天騎在標線上打滑摔車、自撞電線桿、分隔島，這種僅涉及一部機車的單一交通事故，導致駕駛人受傷、失能甚至死亡時，都可以申請理賠。※不只車主，包括車主的親朋好友如果騎乘車主的機車發生單一交通事故時，一樣可以申請理賠。

【機車第三人責任綜合險】保障第三人體傷及財損

對喜歡騎快耍帥、騎車習慣不好的年輕新手族群來說，與其他車輛發生碰撞的機率特別高，萬一不小心撞到滿街跑的高級進口車，一個小掉漆或保險桿凹了，可能就要賠很多錢。這時如有保第三人責任綜合保險，就可以申請財損理賠。

如果你不只會撞到車，撞到人的機率更是不小，尤其是撞到老人家骨折了，阿公阿嬤的復原狀況慢又差，長期下來的醫藥費用，是很大的負擔。如果有保第三人責任綜合保險，就可申請體傷理賠。

機車與汽機車追撞都有可能會造成人員死傷、財物受損，故投保第三人責任綜合險（含體傷及財損）是必須的，也是補強制汽車責任險不足的部份。

【機車乘客險】保障自己車輛後座的乘客

通勤族或大學生們同乘機車出門上班、上課或遊玩，過程中發生交通事故，導致同事、朋友甚至是家人受傷、死亡，強制險雖然有賠，但理賠金額恐怕不足以cover全部的醫療費用，建議還是要追加投保機車乘客險，多一份保障，多一份心安。

【超額責任險】補足第三人責任險不足的保障

像最近的超跑事件，對機車於來說，更是個大負擔，投保超額責任險可以補強制責任險、第三人責任險不夠的也多一份保障。

看完上述詳細的解析，是不是很想知道保費到底多少阿？小編可是很貼心的幫各位讀者準備了機車險試算保費傳送門，趕快去試算，幫您的愛駒多加一份保障，壞掉的時候它才不會哭喔！



