必背口令掰了？國軍擬明年更新單戰 「請鄰兵掩護我」走入歷史

許多役男耳熟能詳的國軍單兵戰鬥基本教練（單戰）口令，恐怕將在明年正式畫下句點。包括「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等代代相傳的指令語，有媒體報導指出，隨著未來戰場型態全面改變，軍方已著手規劃全面更新，盼讓國軍用語與現代戰場溝通方式接軌，成為歷史的一部分。

根據《中央社》16日的報導指出，陸軍表示，更新方向將以「好記、好念、易懂」為核心，口令會更簡短、直白，並強調瞬間可理解的作戰指示，以符合現代作戰節奏。

該報導也提到，對許多曾服役的男性而言，單戰口報詞是記憶深刻的訓練內容，新訓時期人人都得反覆練習，如同儀式般刻進腦海。從「請鄰兵以火力掩護我」到「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」，甚至包含過去在「肅清殘敵」篇章中那句濃厚時代感的「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！」等招降喊話，都曾是單戰的固定教材。該句在立委質疑後，於108年改為「敵軍弟兄」，但軍方當時也強調，真正開戰時喊話方式會因地制宜，不會拘泥教材。

同時根據《中央社》訪問軍方人士指出，單戰起源已不可考，大致可追溯至白團協助訓練與早期國軍編制時期，之後歷經多年研修、傳承迄今。然而近年作戰思維、友軍協訓內容已大幅現代化，國軍也與友盟常態交流，實戰經驗顯示傳統口令過長、不符現代聯合作戰的即時性，因此部分老式報告詞確定將走入歷史。

國防部智庫、國防院學者蘇紫雲表示，現代戰場講求短句、明確、通用性強，美軍常見的戰鬥口令即是典型範例，如“Contact front!”（前方接敵）、“Incoming!”（敵砲來襲）、“Take cover!”（掩蔽）等，簡潔有力，人人一聽就能反應。

目前國軍單戰分為六大篇章，包括「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」與「清掃戰場」，近期也評估加入「戰傷救護」情境訓練。至於新版單戰的完整內容與口令細節，軍方仍在研擬中，預計明年正式啟用，象徵一代役男記憶將正式謝幕。

