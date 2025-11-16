必背口令掰了？國軍擬明年更新單戰 「請鄰兵掩護我」走入歷史
許多役男耳熟能詳的國軍單兵戰鬥基本教練（單戰）口令，恐怕將在明年正式畫下句點。包括「請鄰兵以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等代代相傳的指令語，有媒體報導指出，隨著未來戰場型態全面改變，軍方已著手規劃全面更新，盼讓國軍用語與現代戰場溝通方式接軌，成為歷史的一部分。
根據《中央社》16日的報導指出，陸軍表示，更新方向將以「好記、好念、易懂」為核心，口令會更簡短、直白，並強調瞬間可理解的作戰指示，以符合現代作戰節奏。
該報導也提到，對許多曾服役的男性而言，單戰口報詞是記憶深刻的訓練內容，新訓時期人人都得反覆練習，如同儀式般刻進腦海。從「請鄰兵以火力掩護我」到「此時衝鋒信號彈已發，伍長命令你衝鋒前進」，甚至包含過去在「肅清殘敵」篇章中那句濃厚時代感的「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！」等招降喊話，都曾是單戰的固定教材。該句在立委質疑後，於108年改為「敵軍弟兄」，但軍方當時也強調，真正開戰時喊話方式會因地制宜，不會拘泥教材。
同時根據《中央社》訪問軍方人士指出，單戰起源已不可考，大致可追溯至白團協助訓練與早期國軍編制時期，之後歷經多年研修、傳承迄今。然而近年作戰思維、友軍協訓內容已大幅現代化，國軍也與友盟常態交流，實戰經驗顯示傳統口令過長、不符現代聯合作戰的即時性，因此部分老式報告詞確定將走入歷史。
國防部智庫、國防院學者蘇紫雲表示，現代戰場講求短句、明確、通用性強，美軍常見的戰鬥口令即是典型範例，如“Contact front!”（前方接敵）、“Incoming!”（敵砲來襲）、“Take cover!”（掩蔽）等，簡潔有力，人人一聽就能反應。
目前國軍單戰分為六大篇章，包括「攻擊準備」、「砲擊、毒氣」、「遭敵警戒兵射擊」、「遭敵小部隊射擊」、「肅清殘敵」與「清掃戰場」，近期也評估加入「戰傷救護」情境訓練。至於新版單戰的完整內容與口令細節，軍方仍在研擬中，預計明年正式啟用，象徵一代役男記憶將正式謝幕。
其他人也在看
空軍上尉爆飛安醜聞！飲酒違紀全遭女友踢爆
[NOWnews今日新聞]空軍今（14）日傳出漠視飛安、資安與軍紀的重大醜聞，上尉飛官林謙呈遭踢爆家暴、劈腿、偷拍，甚至執勤前酒測未過關，不僅營內飲酒，還違反資安規定、遭司法約詢未通報等多項違紀行為，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
空軍上尉飛官酒測超標且違規使用手機 遭懲處停飛記大過
媒體日前報導飛官酒測超標、營內視訊，空軍今天表示，已完成行政調查，針對七聯隊林姓上尉飛官予以停飛、調職處分，另對於使用手機視訊且違反資通安全規定，核予大過懲處。空軍強調，將持續要求所屬人員恪遵規定，加強內部管理及軍法紀督導密度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
美批准3.3億美元對台軍售 國防部：美售戰機等零附件 提升應處中共襲侵能力
美國國務院已批准一項對台灣軍售案，提供總值3億3000萬美元的戰機備件及維修零件等，這也是新任川普政府首次宣布對台軍售。國防部今天表示，感謝美國持續協助台灣維持足夠的防衛能量，此次供售F-16等機型非標準航材零附件，除有助維持空軍戰機戰備、鞏固空防，亦可強化防衛韌性，提升應處中共灰色地帶襲侵能力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
川普宣布百億元對台軍售 20共機擾台嗆聲
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16V、IDF經國號戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
空軍七聯隊台東志航基地 驚爆重大軍紀弊案
社會中心／綜合報導空軍七聯隊台東志航基地驚爆重大軍紀弊案。隸屬第44作戰隊的林姓上尉飛官，驚傳不但長期違反資安規定、拿手機偷拍女軍官洗澡，甚至還「酒駕戰機」F-16被停飛。女友因為發現他劈腿遭毆打，憤而投訴。儘管空軍表示，飛官已記過停飛調職，但立委王定宇痛批，一定要抓出包庇的「最大」長官究竟是誰！民視 ・ 1 天前
川普重返白宮宣布對台軍售 軍方：有助防衛
[NOWnews今日新聞]美國政府於美東時間13日批准3.3億美元（約102億新台幣）對台軍售案，為F-16戰機及C-130運輸機零附件，這也是川普總統2024年重返白宮後，首度對台軍售。國防部今（1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 1 天前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 11 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭毀滅式爆料「不只小偉館嫂」！她揪這段對話驚：國安局應介入調查
網紅館長陳之漢14日被元老級員工「大師兄」李慶元「毀滅式爆料」，除了特助小偉與館嫂一事外，爆料中館長還被質疑收受中國資金，根據曝光的對話紀錄，館長坦言此前「誤判情勢」，並計畫前往中國尋找機會。對此，媒體人吳靜怡就直言，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題，呼籲「國安局應該要啟動介入關心」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
母親不會英文卻親自教他！黃仁勳曝成功關鍵：「這精神」塑造了輝達
據《商業內幕》報導，「我媽教我英文，但她其實不會英文。」黃仁勳驕傲的說，「這句話本身就說明了一切。」黃仁勳出生於台灣，家人後來搬到泰國，9歲時他與哥哥被送往美國接受更好的教育。他先前曾提到，母親主要說台語，但仍在孩子們準備前往美國時，開始教他們英文。黃仁勳...CTWANT ・ 1 天前