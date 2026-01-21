必要抗凝血藥「里先安」全台告急》基層藥師：6款心血管藥過年前都缺貨...政府總是慢半拍

口服抗凝血藥「里先安」近期全台多地傳出缺貨，基層藥師指出，一月初即出現叫不到藥情形，恐影響心房顫動、血栓病人用藥穩定。（圖為示意，圖片來源／photoAC）

國內缺藥問題再度浮上檯面。

由台灣第一三共股份有限公司負責供應的抗凝血劑「里先安@膜衣錠30毫克」、「里先安@膜衣錠15毫克」，及降血壓藥「德國第一三共雅脈膜衣錠40毫克」、「舒脈康膜衣錠5／20毫克」、「舒脈優膜衣錠 20／5／12.5毫克」、「舒脈優膜衣錠40／5／12.5毫克」近期在全台多地出現缺貨情形。衛福部食藥署表示，此6項藥品均有替代藥品，並已要求藥廠說明。

不過基層藥局與診所表示，自1月初起陸續反映叫不到藥，卻直到近日才獲得官方回應與處理機制，引發基層藥師質疑：缺藥通報與應變，是否仍停留在「醫學中心視角」？

「現在是全台大缺貨，不是個案。」中華民國基層藥師協會理事長沈采穎接受《信傳媒》電訪時直言，早在1月初，她服務的藥局就已出現里先安叫不到貨的情況，「一開始是60毫克沒有，後來連30毫克也沒了，前後至少半個月以上。」

必要藥品卻「事後才處理」？基層藥師：反應慢半拍

里先安（Edoxaban）屬於新一代口服抗凝血藥（NOAC），主要用於心房顫動、深層靜脈栓塞等病人，以降低中風與血栓風險。

沈采穎指出，心房顫動是心律不整的一種，若未規律服用抗凝血藥，病人中風風險會大幅升高。

「里先安的特性是適合服藥依從性比較差的病人，尤其是老人家，有時候會忘記吃藥，它的劑型與服藥方式，對這群人特別重要。」她提到，近年使用量其實明顯增加。

然而，沈采穎質疑，這次缺藥並非突然發生，而是基層早就有警訊。「一月初我們就已經反映叫不到貨，是我昨天直接跟食藥署反映，今天才開始看到動作，反應真的慢很多。」

她也直指，目前由醫學中心主導的「缺藥平台」或計畫，實際上並未納入基層藥局的即時資訊，「變成都是我們基層在反應，他們才開始動，沒有提前處理。」

「所以我們才一直呼籲，不要掩蓋事實，應該為了民眾健康提早告知。里先安是必要品項，理論上應該要有6個月庫存，可是我們1月叫，就說過年前都沒貨。」

缺藥應變只顧院內？病人被迫奔波

在缺藥應變措施上，近期有醫學中心公告調整領藥機制，但內容多半僅限院內病人。沈采穎認為，這樣的做法忽略了大量在社區藥局領藥的慢性病患。

「如果病人在外面藥局領不到，就被要求跑到醫學中心，但對很多老人家來說，距離真的太遠。」她提到，這樣的政策設計，形同將負擔轉嫁給病人。

沈采穎直言，缺藥應變措施若沒有納入基層藥局，很多因應方案都只是紙上談兵，「燒了很多錢，但實際效果有限。」

可替代不等於適合，換藥牽動病人風險

針對官方所稱「仍有替代藥品」，沈采穎也提出臨床現實的困境。目前國內可用的口服抗凝血藥，包含直接凝血酶抑制劑「普栓達」（Dabigatran），以及Xa因子抑制劑如「拜瑞妥」（Rivaroxaban）、「艾必克凝」（Apixaban）等。

但她強調，「有替代藥，不代表每個病人都能直接換。」

例如，普栓達腸胃道副作用較明顯，部分病人無法耐受；拜瑞妥雖一天一次，對鼻胃管病人較方便；艾必克凝則需一天服用兩次，對腎功能不佳者較優先考慮。

「病人本來控制得好，你現在突然叫他換藥，醫師還要重新調整劑量，病人身體也要重新適應，尤其冬天天氣忽冷忽熱，血壓、心血管事件的風險都會增加。」

沈采穎也提到，血壓藥雖然有些有替代藥品，但因為用量還不少，很怕其他廠牌的藥也會跟著缺貨。

舒脈康與雅脈屬於常見高血壓處方藥，穩定供應對慢性病患者長期控壓至關重要；近期第一三共供貨不穩，也讓基層藥局與病人面臨用藥壓力。（圖片來源／沈采穎提供）

食藥署：必要藥品須6個月前通報，已啟動調查

對此，衛福部食藥署副署長王德原21日證實，台灣第一三共因德國製造廠系統問題，導致6項藥品供應延遲，其中包含必要藥品里先安膜衣錠15毫克與30毫克。

王德原指出，依《藥事法》第27-2條規定，必要藥品若有供應不足之虞，藥廠應於6個月前通報主管機關；若屬天災或不可抗力因素，才可於事件發生後30天內通報。

「但這次接獲通報的時間，距離實際供藥不穩已經很近，是否涉及違規，正在進一步釐清。」他表示，若確認違反通報規定，將依規定公開藥廠資訊，情節重大或再犯者，可處6萬至30萬元罰鍰。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄補充，該6項藥品均有其他成分或相同藥理機轉藥品可供替代，但仍會要求藥廠提出書面說明，釐清責任歸屬。

缺藥不是第一次，制度問題仍待補齊基層角色

事實上，這並非國內首次爆發藥品供應不穩。從疫情期間的氧氣、藥品，到近年多項慢性病用藥陸續短缺，基層藥師普遍反映，警訊往往最早出現在社區藥局，卻最晚被政策端看見。

「每次都是等到醫學中心也缺了，政府才開始緊張。」沈采穎直言，若缺藥通報與應變機制始終以醫學中心為核心，基層藥局只能被動承受後果。

她呼籲，缺藥不是單一藥品的問題，而是制度設計是否真正把「第一線」納入決策，「如果基層沒有被看見，缺藥問題恐怕只會一再重演。」

