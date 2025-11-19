必買少一味！高雄龍華市場超人氣炸雞 明年2月收攤

位在高雄龍華市場的知名市場炸雞，因為不敵原物料上漲及人力不足，宣布將在明年2月熄燈。（圖／東森新聞）





位在高雄龍華市場的知名市場炸雞，因為不敵原物料上漲及人力不足，宣布將在明年2月熄燈。另外，今年剛獲得必比登推介的蔡家牛肉麵，也因為家庭因素宣布暫時停業，令不少忠實顧客相當不捨。

大塊雞腿肉裹上粉，放入油鍋內，炸得滋滋作響，透過畫面彷彿就能聞到撲鼻香氣。攤位上品項齊全，金黃酥脆炸物一出鍋，馬上吸引老饕前來搶排。高雄左營龍華市場的市場炸雞在地飄香五年多，不少顧客慕名而來，但卻在近期傳出熄燈消息。

業者表示，由於原物料成本不斷上漲，加上人力不足，種種不可抗力因素，將在2月14日以後結束營業。忠實顧客不捨留言，說實在太可惜了，有人說這是每天的精神糧食，希望店家別歇業。

另外傳出停業消息的，還有位在新北中和的蔡家牛肉麵。今年才剛榮獲必比登推介，不過老闆表示，因為家中有急事，需要先暫時休息，營業時間將會再公告。

