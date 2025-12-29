必進影院二刷！《鬼滅之刃》煉出影史前三票房，木棉花如何聚粉絲？
在串流平台全面滲透、觀影習慣破碎化的年代，要把觀眾請回電影院，早已不是「好電影」就能達成的任務。然而，2025年《鬼滅之刃劇場版 無限城篇：猗窩座再襲》卻以8.4億票房刷新天花板。面對輔12級的客群限制與Netflix等OTT的便利夾擊，發行商木棉花如何展開這場票房逆襲？讓粉絲進電影院二刷都甘願？
8.4億，這是《無限城篇》累積至今的票房數字。
它不僅超越了5年前《無限列車篇》的6億紀錄，更強勢擠下《侏羅紀世界》，躍升台灣影史第三，替日本動畫電影寫下新的里程碑。
乍看之下，一切似乎理所當然。
這部作品具備所有成功條件：早在5年前就席捲全台，累積出可預期的潛在觀眾；原作規劃中，劇情即將挺進最高潮的篇章；再加上製作端ufotable不計成本投入，發行方和影城也以高規格對待，光是基本盤就令人稱羨。
如此說來，亮眼票房似乎只是水到渠成。
但若將視角拉回整體市場環境，這份理所當然，其實得來不易。
串流趨勢不可逆，電影市場未回疫情前水準
「電影沒有那麼偉大到大家都要來看，除非你能創造出特殊的動機，」談到影城經營的挑戰，威秀影城資深公關經理李光爵很有感觸。
即便其他產業已陸續回溫甚至再創高峰，但無論是電影票房或觀影人次，至今仍未回復2019年的水準。
李光爵解釋，好萊塢在疫情期間嘗試壓縮電影上架串流的「窗口期」，讓消費者習慣等待串流平台，就此改變消費行為。即便等到解封，只要總體經濟走弱、可支配所得下降，消費者更容易放棄走進電影院，轉向串流。
在此背景下，院線場次調度趨於保守，午夜場逐漸消失，「我們的總營收，確實比以前少，」李光爵坦言。
此外，《無限城篇》還有電影分級為「輔12」的先天劣勢，小學生無法進場，連帶影響「一小帶兩大」的家庭票倉；同時，《鬼滅之刃》動畫在各大OTT平台隨手可得。要說服觀眾掏錢進戲院，難度甚至高於原創電影。
面對內憂外患，《鬼滅之刃》的台灣發行商木棉花不能只靠IP紅利。他們如何填補流失的觀眾缺口，再創票房高峰？
從體驗著手，提供無可取代的進場誘因
既然少了家庭客層，那就必須讓核心粉絲來得更勤。
木棉花的第一步，是將電影從「內容消費」轉型為「體驗消費」。
「我們首要考量是希望儘量貼近日本，能跟多緊就跟多緊。」木棉花電影發行事業處資深商務專案總監李云曦透露，為了對抗串流平台的便利性，團隊開設台灣影城久違的「0點0分最速場」。
在人力成本高漲的後疫情時代，這樣的操作風險不低，卻成功抓住粉絲怕被劇透，渴望第一時間參與歷史的心理。
「你跟一兩百個人在電影院，看到螢幕上華麗的打鬥，大家瞬間『哇』的驚嘆聲，那種集體共感的體驗，是串流平台無法取代的，」李光爵分析，正是這種儀式感，說服粉絲走出家門。
除了氛圍，還有更實質的誘因：特典。
來自日文的「特典」，原意是指隨票附送的小卡、海報等贈品，在電影產業裡成為行銷利器。
以《無限城篇》為例，上映前16週，每週都有不同設計的入場特典，成為推動重複觀影的強大引擎；直到12月底的截稿前夕，木棉花仍在輸出，繼續推出新版特典讓粉絲甘願入彀。
從營運角度看，這是一場與時間賽跑的供應鏈管理實戰。
李云曦舉例，當日方釋出「戀雪與狛治」等關鍵圖素時，團隊必須在極短時間內，依照台灣市場偏好，完成燙金海報、光柵卡等特殊工藝製作。
「現在特典競爭非常激烈，」木棉花行銷公關部副理吳俊樺指出，每週更換特典，不僅牽動庫存與物流，也對行政與現場人員形成極大壓力。
然而，這份投入換來了實質回報。
李光爵表示，特典經濟成功提升重複觀影人次，許多粉絲甚至是以「買特典送電影票」的心情進場，木棉花也藉此彌補了客源缺口，驅動粉絲二刷、甚至三刷。
當然，亮眼成績也要歸功於作品本身的優秀。
竈門炭治郎的純與善、他與禰豆子之間歷久彌堅的手足羈絆，以及面對惡鬼時抱持的惻隱之心，都在華麗的戰鬥場景之外，增添更多人文關懷。
幾位受訪者一致強調，好作品是成功前提，單純仰賴行銷終究無法走到最後。
五箭齊發，讓《鬼滅》無所不在
不過，光靠動漫核心粉絲，還是難以衝破前作門檻。
要讓IP熱度維持不墜，甚至輻射到原本只看熱鬧的路人，就要讓字面意義上的所有人，都能看到《鬼滅》。
有戲娛樂董事長莊啟祥分析，代理商的重要任務包含「廣泛告知」以及「創造興趣」。
後者例如前述提過的贈送特典，或者IMAX、4DX等獨家觀影體驗，都能提升消費者走進電影院的意願；前者則是宣傳必備的基本功，「不能說大家都期待、預測大家都知道，就不去做。」
在這樣的思維下，木棉花沒有押注在單一通路上，而是透過內部員工耳熟能詳的「五箭齊發」策略，打造出無孔不入的行銷包圍戰。
所謂五箭，指的是木棉花五種商業模式：影視發行、IP授權、物販展演、院線上映、自媒體經營，也是它在與消費者的不同接觸點之上，傾盡全力完成力所能及之事。
即便不曾踏入戲院，走進超商會看到《鬼滅》商品，買手搖飲時發現店家和《鬼滅》聯名，百貨公司能夠瞥見《鬼滅》快閃店的排隊人潮，社群上可能會被朋友分享的木棉花貼文觸及。
即便是線上通路，木棉花免費播放動畫的YouTube，早已成為動畫瘋、Netflix以外的動漫愛好者集散地；其臉書、Instagram和Threads，也累積一批高度黏著的粉絲。
為了降低新觀眾的門檻，木棉花製作了詳盡的觀影指南，從購票方式到特典領取逐一拆解，甚至設計圖卡解釋電影分級「輔12級」的含義、強調看電影不需實名制，結果得到大量轉發。
「我們希望（觀眾）除了自己看之外，一定要分享給別人，這樣子擴散的廣度更大。」木棉花大中華傳媒部主任、主管社群的李侑城指出，社群內容必須同時照顧核心粉絲與一般大眾，簡單、有趣，才有擴散的可能。
集合線下與線上行銷，木棉花希望全面覆蓋所有消費者。
吳俊樺表示，「全台無論你走到哪裡，你都可以看到《鬼滅》的影子。」
上映前後，串起一條完整時間線
如果說五箭齊發是覆蓋所有空間，那麼另一個關鍵，則是時間。
「我們在還不知道《無限城篇》什麼時候上映時，就已經開始準備，」吳俊樺透露。
李云曦也證實，第一波對外曝光早在上映前一年的夏天啟動，「2024年夏天，一般大眾就已經開始看到相關訊息。」
從上映前鋪陳、上映期間推進，到檔期後段延溫，團隊的工作重點是避免聲量自然滑落。一旦院線動能趨緩，其他通路就即時接手，重新製造討論點，讓IP持續存在於消費者生活動線中。
莊啟祥觀察，一般代理商往往只負責院線上映，但木棉花有更多武器能夠運用，因此可以在電影上映的空窗期，透過其他通路持續保溫。
無論是商品、策展、授權活動，或是院線合作，所有單位都必須清楚彼此正在做什麼，避免重複、同時放大綜效。
在這樣的操作邏輯下，電影不再是唯一戰場，而是整個IP經營鏈條中的一環，從漫畫、動畫出發，延伸至展覽、商品、活動，再回到院線，形成可反覆運轉的生態系。
即便在《無限城篇》第二章、最終章上映之前，觀眾暫時沒有走進戲院，IP仍能持續曝光，等待下一次轉化。
「電影院上映是一個收成的結果，但也可能是下一個循環的開始，」李云曦如此形容。
在高度不確定市場中，尋找穩定解方
當然，木棉花並非沒有挑戰。
業界人士透露，為爭取《無限城篇》代理權，木棉花付出極高權利金，而版權方在熱度攀升後，也可能收回代理權或提高授權條件，加上三部曲分段簽約，成本壓力只增不減。
當觀影人次難以回到疫情前水準，單點爆發的風險愈來愈高，將IP經營成能跨場域、跨時間反覆發揮效益的資產，反而成為維持動能的關鍵。
在內容產業裡，難有公式可以確保成功，木棉花所做的，就是希望在高度不確定的市場中，透過不中斷的系統性經營，把一部理論上應該賣得好的作品，穩穩推向破紀錄的終點線。
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 52
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 43
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 5 小時前 ・ 408
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 3
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 65
群創奪SpaceX封裝訂單！曝合作洽談逾1年 國際大廠捧錢上門卡位
面板大廠群創FOPLP（扇出型面板級封裝）新業務有重大進展，市場盛傳已打入全球低軌衛星龍頭 SpaceX 供應鏈。對此，群創董事長洪進揚回應，相關客戶名稱不便對外說明，但形容該客戶「名字講出來大家都知道，很多衛星都在天上」。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 1
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 74
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 10
7.0強震衝擊！台積電連夜搶修 南亞科、華邦電等5大科技廠現狀曝光
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導宜蘭外海27日深夜發生芮氏規模7.0強震，由於震央距離竹科相對較近，科技廠區運作狀況備受關注。晶圓代工龍頭台積電（2330）...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 210
他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招
天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
年底最硬一週！唐綺陽示警「兩派對立加劇」12星座運勢一次看
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布12月29日至1月4日的本週星座運勢，指出整體星象受到魔羯座能量主導，包括魔羯星群發揮影響、水星移入魔羯座，以及魔羯座與木星形成對分相位。唐綺陽分析，在魔羯星群作用下，社會氛圍偏向務實嚴肅，許多人忙著歲末整理與迎接新年，同時也感受到責任加重、壓力上升，整體局勢容易受到大型企業或高層決策牽動。週五之前水星仍停留在射手座，討論焦點多集中於海外與國際相關議題；待週五水星進入魔羯座後，思考與溝通方式轉為理性踏實，做事更講求步驟與規劃，對達成目標的決心也隨之增強。此外，魔羯座對分木星，容易引發立場分歧，不同價值觀相互碰撞，使部分人產生不安與壓迫感。民視健康長照網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話