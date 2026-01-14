必須坐牢！私設繁殖場殺滯銷6貓棄中和路邊 一審遭斥泯滅人性、二審輕判7月

即時中心／林韋慈報導

新北市中和區67歲計程車司機謝水森在住處私設貓咪繁殖場牟利，卻因部分貓隻賣不出去，竟以鐵鎚、利刃將6隻貓重傷致死，再開車載往中和一帶，刻意選在無監視器的路段丟棄。警方循線調閱監視器查獲謝男犯行。案件一審依《動物保護法》6罪判3年6月、併科罰金35萬元；不過二審卻出現逆轉，合議庭今（14）日改判有期徒刑7月，併科罰金20萬元，全案定讞。





檢警調查，謝水森在住處私設繁殖場，為節省成本，於去（2025）年2月27日凌晨，持鐵鎚重擊兩隻美國長毛貓、一隻金吉拉、一隻美國短毛貓及一隻長毛三花幼貓的頭部與身體，另以利刃刺殺一隻加菲貓。隨後，他將垂死的6隻貓及另一隻未受傷的三花幼貓裝進計程車，繞行中和地區準備棄置。

凌晨近4時，謝男將7隻貓丟棄在光環路某處人行道，6隻重傷貓當場死亡，未受傷的三花幼貓則遭來往車輛輾斃。清晨民眾騎車經過發現路面散落貓屍報警，警方循線逮捕謝男，並在其住處查扣犯案鐵鎚，另發現仍有16隻貓，隨即通知動保處帶走安置。鑑定結果顯示，5隻貓因頭骨破裂、腦漿外流、胸腔出血及多處肋骨斷裂死亡，另1隻遭利刃刺穿胸腔，造成脾臟破裂，顯示下手極其殘忍。唯一未受傷的幼貓則死於車輛輾壓。

謝男最初辯稱因年紀大、無力照顧才「棄養」，後又改口稱將貓放在人行道是「期待善心人士收養」，但法院認定與客觀證據不符，屬於狡辯。面對鐵證，謝男當庭痛哭認罪。一審法官指出，貓屬具感知能力的哺乳動物，早已成為許多家庭的重要成員，不能僅視為財產。法官痛斥，謝男只因經濟考量便殘忍殺害、棄置貓隻，手段泯滅人性、毫無悔意，對社會造成重大震撼，因此依6個《動物保護法》罪名，各判1年，合併執行3年6月，併科罰金35萬元。

然而，謝男上訴二審後獲得改判。二審法院今逆轉判處有期徒刑7月，併科罰金20萬元，改判理由未公開，但判決已定讞。

