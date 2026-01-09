「必須排案，才能審案」 黃暐瀚支持軍購舉前例論證「非放行」

資深媒體人黃暐瀚。 圖：翻攝自黃暐瀚臉書

[Newtalk新聞] 資深媒體人黃暐瀚今天（9日）「再度」呼籲「必須排案，才能審案」，強調是相關討論的「最後一篇文章」，因為「言盡於此，再說無益」。黃暐瀚指自己支持軍購，但不支持「貪污、綠油油、中飽私囊」，對於有人說軍購可能會有貪污，黃暐瀚直言，正因如此才需要排案審查，讓在野黨立委們「負起責任、認真監督、嚴格審案、為民把關」。

黃暐瀚以去年4月美國提出對等關稅後，行政院迅速規劃該特別條例草案為例。指政院預計編列4100億元特別預算，包括國土安全韌性1500億元、經濟產業支持930億元，以及社會支持1670億元（含撥補台電1000億元）等；而立法院藍白陣營不同意撥補台電，直接刪除，增加普發現金10000元所需的2350億元，使最終三讀通過版本增至5450億元。

黃暐瀚強調，政院希望撥補台電但未獲通過，正是因立院不同意，證明「程序委員會同意排案」僅是啟動程序，並非「放行」；同時指出，即使條例通過，行政院仍需依母法編列預算，再經立院一讀、付委、審查、二讀、三讀等流程審議，方能實際支用。

黃暐瀚帶回主題，認為「民主政治，政黨輪替，都屬正常」，假設「說不定2028就要換黨執政」，論述「但你我依舊要繼續活在台澎金馬這塊土地上」，強調「厚植國防不是為了讓那個黨可以繼續執政，而是要保障你我生命財產的安全與自由呼吸的權利」。最後再自述自己支持軍購的立場，希望立院排案、嚴審，杜絕任何貪污、中飽私囊的可能，為民把關預算使用，以保障民眾生命財產安全。

