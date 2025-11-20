必須支持！山富董座建議台灣「週休五日」 網力挺：選總統

即時中心／林耿郁報導

可以這麼幸福嗎？山富旅遊昨（19）天召開法說會；董事長陳國森表示，對明（2026）年的旅遊業「充滿信心」，更喊話台灣應該推動「週休五日」，讓民眾都可以在平日出遊。言論一出引發網友熱議，若陳董出來選總統，「我一定投你一票」！

夢幻企業？《經濟日報》報導，上櫃公司山富旅遊（2743）昨天召開法人說明會；董事長陳國森表示，今（2025）年山富因操作失誤，導致前三季獲利衰退，但旅遊本業「亮眼」，且對明年前景「充滿信心」。

陳國森在法說會上建議，台灣應推動「週休五日」，讓民眾都能在平日出遊；該公司也推出多項旅遊專案，推動北海道、首爾、越南河內等包機行程，相信明年營運動能「有望延續」。

不過對於「週休五日」的提案，網友紛紛留言「有三天就不錯了」、「確定不是說錯話？他是要講週五放假吧？」也有網友質疑「你的員工週休幾日？」「山富員工什麼時候開始示範？」更有人喊話「好讚！支持！」「請出來選總統我投你一票」；意外引發高度討論。

