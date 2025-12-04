忌妒女童美貌釀4命！親姑變殺手「3年內連殺親生子與3名姪女」 每次犯案都會獨自慶祝

印度哈里亞納邦帕尼帕特市一名女子3年內涉嫌殺害4名孩童，震驚當地社會。（圖／翻攝自NDTV）

印度哈里亞納邦帕尼帕特市（Panipat）近日揭發一起駭人聽聞的連續殺童案件，一名年僅6歲的女童薇迪（Vidhi）於本月1日參加親戚婚禮時慘遭殺害，兇手竟是她30多歲的姑姑普南（Poonam）。警方調查顯示，普南3年內共殺害4名孩童，其中包含自己的親生兒子，行兇動機令人髮指，疑因無法忍受年幼女孩長得比她漂亮。

綜合多家印度媒體報導，案發當天，薇迪精心打扮隨家人出席婚禮，卻在活動中突然失蹤。親屬緊急搜尋，約一小時後才在婚禮場地儲藏室內發現她倒臥水桶中，頭部浸入水中，送醫不治。初步雖被懷疑為意外溺水，但因房門上鎖與現場跡證異常，警方隨即展開調查，並於36小時內逮捕普南。

廣告 廣告

普南落網後坦承犯案，供詞駭人聽聞。她表示，無法接受婚禮場合出現比她「更美」的女孩，因此蓄意將薇迪引至儲藏室後溺斃。更令人震驚的是，她還主動供述過去三年間的其他殺人行為：2023年先殺害嫂嫂的女兒，為掩飾罪行，又將3歲的親生兒子舒巴姆（Shubham）溺死，試圖轉移親友懷疑目光。今年8月，她更於娘家犯案，再度殺害一名6歲女童，動機仍為外貌妒忌。

根據警方調查，普南的4名受害者皆年幼，且全部遭溺斃，行兇後她還會獨自「慶祝」。警方指出，薇迪之父桑迪普（Sandeep）曾早在2021年察覺異狀，當年普南便曾試圖以滾水潑傷年幼的薇迪，但因傷勢未致命且家人堅稱為意外，並未進一步追究。如今悲劇成真，他悲痛要求法院判處普南死刑，痛斥若非及時偵破，恐怕還有更多孩童遇害。

目前警方仍持續偵辦此案，並針對普南的心理狀態、行兇模式與其他潛在受害者展開全面調查。社會大眾對此案震驚與憤怒之餘，也呼籲加強家庭內部安全警覺與心理健康監測，避免類似悲劇重演。

警方36小時內迅速逮捕兇嫌普南（Poonam），她供稱動機竟與外貌妒忌有關。（圖／翻攝自X，@ndtvfeed）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

磁暴來襲15小時！導航錯亂、通訊中斷 氣象署急示警

陳為民批國恥！全台測速照相1809支「裝最多前3縣市出爐」