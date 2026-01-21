忌妒心釀殺機！基隆殯葬所清潔員胸口遭刺穿 凶嫌抓到了

即時中心／廖予瑄報導

基隆市南榮公墓今（21）日下午驚傳砍人案！一名33歲無業的李姓男子疑不滿女友與殯葬管理所40多歲蘇姓男外包清潔人員過從甚密，竟在辦公室大打出手，期間李男持刀猛刺蘇男左胸，連勸架的邱姓同事手臂也遭劃傷。警消獲報到場將2傷者送醫，並逮捕李男，全案依殺人未遂罪偵辦。

基隆市消防局今日下午獲報，南榮路509巷有男子遭受銳器攻擊；消防人員趕抵發現，基隆殯葬管理所外包的清潔班休息室內，有一名40多歲蘇姓男子胸部上有多處穿刺刀傷，渾身是血，並出現血胸、吐血等情形；此外，現場的另名邱男，其左手臂也在勸阻衝突的過程中，遭刀刃劃傷。消防人員立刻為2人止血急救，並送往基隆長庚醫院急救。

基隆殯葬管理所外包的清潔班休息室內發生兇殺案。（圖／民視新聞）





據了解，衝突發生原因疑似為，李男不滿女友與蘇男過從甚密，因此上門理論，並在過程中發生口角；過程中，李竟情緒激動，掏出一把彎刀，狠狠朝蘇的胸口猛刺好幾刀；一旁的邱男見狀，也連忙上前勸架，甚至出手擋刀。

李男持刀砍蘇男遭逮。（圖／民視新聞）

員警在李男的機車上搜出毒品。（圖／民視新聞）

警方獲報後，也立即前往現場搜查，並在附近巷內發現形跡可疑的李男，將他逮捕歸案；隨後員警還在李的機車上搜出毒品；後續將持續擴大搜查作案凶刀及犯案動機。全案依殺人未遂罪偵辦。

