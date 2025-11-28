忍不住「咬緊牙關」小心牙根斷裂！醫揭「紓壓4招」放鬆才能顧牙齒

現代人工作繁忙時常累積壓力，壓力除了會帶來生理和心理上的疾病外，也會對口腔造成極大的傷害。《優活健康網》特摘悅庭牙醫診所院長曹皓崴所撰此文，分享「壓力與牙齒」的相關知識，民眾只要學習適當的減壓技巧，就可以暫時緩解壓力，同時保護牙齒健康。







壓力與牙齒健康有關



壓力是生活中常見的一部分，然而，患者卻時常忽略壓力對牙齒健康的潛在影響。最近我有位護理師病患，18歲時進行過根管治療（抽神經），並置入根芯柱（打釘子）、裝牙套（假牙），在當時都是非常適切的處置。

廣告 廣告









但是，長期以來的高壓工作和生活，讓他習慣緊咬牙根，在今年端午節團圓歡聚包粽時她聽到「啪嗒」的斷裂聲，卻因找不到任何碎裂物而疏於注意，直到嘴裡嚐到血味、牙齦開始腫成氣球才來到診所尋求協助，經過檢查發現是「牙根斷裂」⋯⋯

病患不禁疑惑，整顆牙齒看起來「歸叢好好」沒有裂開，只是牙齦發腫，怎麼會斷牙根？原因是，根心柱在牙齒裡因牙關咬緊，經年累月的鑿深牙根，最終牙根不堪負荷而斷裂。這痛苦的經歷警示我們，壓力對牙齒的咬合力和口腔健康有多影響。





4招舒緩壓力護牙齒



所以，當你感到壓力大時，請開始自我覺察是否出現不自覺咬緊牙齒的習慣。除了適度放鬆咬合的肌肉，以下方法也能幫助您緩解壓力，同時保護牙齒健康：

深呼吸： 當您感到壓力逐漸上升時，停下手中的事務，深呼吸幾次。深呼吸能釋放壓力，讓您的身心感到輕鬆。

靜坐冥想： 每天花上短短的3分鐘，選擇一個安靜的地方，閉上眼睛，專注於呼吸。冥想可以幫助您平靜思緒，減輕壓力。

找尋興趣： 培養一個愛好或興趣，例如運動、閱讀、烹飪等。這些愉快的活動可以轉移您的注意力，減少壓力帶來的負面影響。

規律作息：確保每天有足夠的睡眠時間，建立規律的作息時間表，良好的睡眠才有好的情緒和創造力。

學會自我覺察並採取積極的方式來緩解壓力，不僅可以維護心理健康，還能保護牙齒的健康。實在是一石二鳥、一兼兩顧、摸蜆洗褲。記住，關關難過，關關還是會過，我會守護您的健康笑容，伴您度過每一個牙關，讓我們一起珍惜每個微笑，活出健康快樂。

（本文獲打開嘴巴說亮話 曹皓崴醫師授權轉載，原文為：此篇）

歡慶好友破5,000人！加入《優活健康網》line好友，填問卷抽獎送5,000元禮券！

看更多優活健康網相關報導

牙痛如何快速止痛？能吃普拿疼嗎？關於「牙痛」你必須知道的5件事

牙齒神經痛怎麼辦？日本老牙醫教你「1招快速止痛法」別再怕牙疼



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為忍不住「咬緊牙關」小心牙根斷裂！醫揭「紓壓4招」放鬆才能顧牙齒