忍了一年才吐真心話！謝和弦曝岳父母常來家中 直言「像入贅」壓力大

歌手謝和弦（阿扣）與妻子陳緗妮近日登上節目《11點熱吵店》，大方分享婚姻生活中的摩擦與調整。節目以「感情KPI達成率」為主題，探討夫妻間的相處之道，謝和弦也在鏡頭前首度吐露心聲。

謝和弦坦言，孩子剛出生時，岳父母因疼愛孫女，幾乎天天到家裡幫忙照顧，甚至會指導新手爸媽。雖然出發點是好意，但長時間相處卻讓他感到壓力沉重。謝和弦透露，自己在家其實是安靜型人格，與舞台上活潑形象截然不同，偏偏岳父母遇到小事容易大聲反應，讓他難以適應。甚至在岳父母在場時，他連走進廚房拿碗筷都覺得不自在，「好像不是在自己家」，更形容有種「嫁來娘家」的感覺。

由於身分是女婿，謝和弦始終保持客氣，這份壓抑的心情在心中悶了一年，才鼓起勇氣向陳緗妮提出。陳緗妮也坦言，因為是自己的父母，她能直接提醒「太吵了」，但丈夫顧慮身分只能忍耐。最後夫妻倆決定讓父母搬到同棟大樓的樓下，平時再把孩子帶去給長輩照顧，既滿足父母想看孫的心願，也讓謝和弦重新找回在家中的自在。

除了家庭磨合，陳緗妮也希望謝和弦在面對粉絲時能建立更多界線。她透露，謝和弦過去幾乎來者不拒，合照要求全都答應，讓她感到不安。對此，謝和弦也認同並表示已在調整，努力在工作與家庭間取得平衡。

