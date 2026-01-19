忍住不射證明持久力？泌尿醫警告：當心攝護腺炎神經衰弱

坊間流傳憋住不射能延長時間、快感加倍，甚至在伴侶面前證明持久力，但長期憋精恐導致逆行性射精、性功能障礙等問題，精液會逆流回膀胱，還可能造成精囊及攝護腺發炎、神經衰弱失眠、精子品質下降等健康風險。

高潮來臨卻強行忍住不射，已經形成的精液不會消失，而是透過輸精管退回精囊中。（圖／Photo AC）

恆昕泌尿科診所院長陳鈺昕在臉書專頁「恆昕泌尿科診所」指出，高潮來臨卻強行忍住不射，已經形成的精液不會消失，而是透過輸精管退回精囊中，部分精液可能會逆流回膀胱或尿道，之後再透過排尿或夢遺自行排出，這就是所謂的逆行射精。

廣告 廣告

陳鈺昕表示，長期憋精對身體有四大影響。首先是精囊及攝護腺發炎，射精前生殖器會充血，若刻意抑制射精會讓血液淤積體內，讓精囊跟攝護腺持續處於膨脹狀態，增加發炎風險。其次是性功能障礙，頻繁干擾人體正常的神經反射功能，長久下來可能造成神經疲乏或血管問題，造成勃起困難、想射射不出來。

大腦長期處於高度興奮和壓抑的狀態，會引起緊張、焦慮，導致失眠、健忘、記憶力減退等症狀。（示意圖／Pixabay）

第三是神經衰弱失眠，大腦長期處於高度興奮和壓抑的狀態，會引起緊張、焦慮，導致失眠、健忘、記憶力減退等症狀。第四是精子品質下降，精子存放在體內過久會老化、活動力會下降，備孕者會影響受孕機率。

陳鈺昕進一步說明，長期忍住不射容易導致攝護腺炎，出現會陰部疼痛、排尿困難與射精異常等症狀。常見的症狀包括會陰部脹痛尤其射精後疼痛、頻尿急尿尿不乾淨、排尿疼痛灼熱尿流變細，以及精液顏色黃濁帶有血絲。他提醒，若出現上述症狀，切勿自行處理，建議尋求泌尿科醫師診斷，以免延誤治療導致病情惡化。

長期忍住不射容易導致攝護腺炎，出現會陰部疼痛、排尿困難與射精異常等症狀。（示意圖／Pixabay）

針對想要持久的保養方法，陳鈺昕建議可藉由調整生活習慣搭配醫師專業建議來改善。包括持續運動鍛鍊，平時可藉由凱格爾運動、深蹲、臀橋等運動強化下半身肌肉控制力，並養成規律運動習慣增加體力與血液循環。

陳鈺昕也建議攝取助性食物，多攝取含有鋅、精胺酸、維生素等物質的食物，例如西瓜、深海魚、波菜、生蠔、堅果，有助荷爾蒙生成。同時調整生活習慣，生活作息正常、睡眠充足，遠離壓力、心理焦慮，以及戒菸酒都有助改善床上表現。他表示，也可依照自身狀況，經泌尿科醫師評估後給予最適合的改善方式，例如口服藥物輔助、低能量震波、陰莖再生療法等。

延伸閱讀

早餐店老闆病倒休息！深鎖鐵門化身「祝福牆」 萬人一看暖哭

諾羅病毒大爆發！醫點迷思：噴酒精像幫它洗澡...根本沒用

味全龍「小龍女」前進日本！3月熊本應援火之國沙羅曼達開幕戰