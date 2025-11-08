忍悲痛出席銘馨盃舞蹈決賽 曾馨瑩：婆婆把我當女兒疼

鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲。郭台銘深受打擊未出席8日「銘馨盃」舞蹈決賽，妻子曾馨瑩以主理人身份出席，談到婆婆一度哽咽，「過去10幾年來，婆婆把我當女兒疼，我非常幸福、幸運。」

永齡基金會連辦3屆「銘馨盃」舞蹈決賽，曾馨瑩今天穿著典雅的白色長洋裝出席，她坦言：「心情有點沈重，因為婆婆離開我們了。」曾強忍悲痛，仍忍不住哽咽難語，請大家原諒她拿出手機裡的小抄，台下也不斷傳出加油打氣聲。

廣告 廣告

不過談到郭初永真，曾馨瑩沒看小抄，她發自內心珍惜與婆婆的母女情，「她是很有智慧、開明、疼愛我的婆婆，嫁進郭家第一天起，她把我當成女兒疼愛，過去10幾年來從未說過一句重話，沒發過一次脾氣，對我總是感謝和讚美。」

「我有這樣的婆婆真的非常幸福、幸運。」曾馨瑩說，婆婆一定在天上看著我們，看著我帶著微笑來到現場，「因為她喜歡我打扮美美的開心過日子，感謝這一路走來，我要把婆婆的精神，分享給大家愛、美好與溫暖。」

永齡基金會在台北流行音樂中心舉辦第3屆「永齡銘馨盃」，現場擠入上千名觀眾。曾馨瑩帶著小女兒QQ，坐在台下觀賞參賽者的舞蹈比賽，「感謝先生了解舞蹈對我的意義，婆婆也很支持我辦這樣的活動。」