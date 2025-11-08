忍悲痛出席銘馨盃舞蹈決賽 曾馨瑩：婆婆把我當女兒疼
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲。郭台銘深受打擊未出席8日「銘馨盃」舞蹈決賽，妻子曾馨瑩以主理人身份出席，談到婆婆一度哽咽，「過去10幾年來，婆婆把我當女兒疼，我非常幸福、幸運。」
永齡基金會連辦3屆「銘馨盃」舞蹈決賽，曾馨瑩今天穿著典雅的白色長洋裝出席，她坦言：「心情有點沈重，因為婆婆離開我們了。」曾強忍悲痛，仍忍不住哽咽難語，請大家原諒她拿出手機裡的小抄，台下也不斷傳出加油打氣聲。
不過談到郭初永真，曾馨瑩沒看小抄，她發自內心珍惜與婆婆的母女情，「她是很有智慧、開明、疼愛我的婆婆，嫁進郭家第一天起，她把我當成女兒疼愛，過去10幾年來從未說過一句重話，沒發過一次脾氣，對我總是感謝和讚美。」
「我有這樣的婆婆真的非常幸福、幸運。」曾馨瑩說，婆婆一定在天上看著我們，看著我帶著微笑來到現場，「因為她喜歡我打扮美美的開心過日子，感謝這一路走來，我要把婆婆的精神，分享給大家愛、美好與溫暖。」
永齡基金會在台北流行音樂中心舉辦第3屆「永齡銘馨盃」，現場擠入上千名觀眾。曾馨瑩帶著小女兒QQ，坐在台下觀賞參賽者的舞蹈比賽，「感謝先生了解舞蹈對我的意義，婆婆也很支持我辦這樣的活動。」
其他人也在看
才官宣就「離婚」！初孟軒、徐鈞浩山林吻戲後分手
公視＋自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》（簡稱《好好吃飯2》），由初孟軒、徐鈞浩詮釋的夫夫組合「布朗尼與紅豆泥」掀起討論熱潮，兩人從森林結婚的甜蜜高點，一路走向現實抉擇的心碎分離，情感起伏讓觀眾直呼「感官炸裂」，初孟軒也在社群「放閃」轉發影集連結，談起此次與徐鈞浩共演時笑說：「演出的時候，會因為紅豆泥（徐鈞浩飾演）的反應可愛到而笑出來。」中時新聞網 ・ 13 小時前
睽違7年！台塑運動會今舉行 總裁吳嘉昭：積極推動企業轉型
睽違7年，台塑企業第三十六屆運動大會今（8）日於明志科技大學登場，由台塑企業總裁吳嘉昭親自主持，包括總管理處、台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑河靜、南亞科、明志科技大學、明志校友、長庚、福懋、退休人員聯誼會、第一銀行、中華郵政共十四隊參加，參加人數超過四千人。自由時報 ・ 19 小時前
這杯超神！來佛光山遇見高雄原生山茶 喝出山林的甘甜與野性
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處為推廣六龜、桃源地區珍貴的原生山茶文化，將於11月台灣好報 ・ 13 小時前
鳳凰颱風恐直撲 澎湖加強警戒
鳳凰颱風來勢洶洶，經過菲律賓呂宋島北轉後之路徑預測，是否會登陸南台灣或沿台灣海峽北上，各國模式仍有分歧。但台灣都可能在暴風圈範圍內，並可能增強為強颱，日本氣象廳的預報路徑則是直撲澎湖，對澎湖影響不容小覷！澎湖各界嚴密警戒中，各單位提前完成防颱整備工作，因應「強風」可能造成災情！自由時報 ・ 14 小時前
高鐵乘車新制 11/10起對號座提早1小時以上搭車需先換票
為避免列車座位浪費、保障其他民眾購票權益，台灣高鐵11/10起，將進一步落實對號座旅客提早1小時以上搭車、先行換票規定！高鐵公司統計，對號座旅客未通過自動驗票閘門查驗者，平均每天造成約2千多個座位浪費，累計每月超過6萬個空位座位無法讓其他旅客利用，嚴重影響有對號座購票需求者的權益。高鐵公司呼籲旅客發揮同理心，提早搭車請先換票，以利座位釋出後可供其他需要的旅客購買。實施初期，各車站將特別規劃特定窗口，提供快速換票服務，節省旅客時間。持手機票證的旅客，除可至窗口換票外，也可直接用手機退票重購，更加省時方便。此外，旅客若有個人特殊因素（如緊急醫療需求、家人突遭變故等）請主動告知，車站人員將積極協助、迅速處理。更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 13 小時前
地上型停車場有風險？網友憂颱風成災 真實優缺點曝光
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導多數人買房時，除了地段、格局之外，車位的位置也是重要考量之一。近日，有網友發文表示，自己看中的新建案採用「往上...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
明年健保規模創新高 賴清德要求衛福部調整給付結構
衛福部推二代健保補充保費改革惹議，賴清德總統今天表示，政府為了打造「健康台灣」，明年度健保總額將達到9883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高；護理人員及其他醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因仍與待遇有關。他期盼健保總額提高後，衛福部可調整給付結構，改善過去不同工卻同酬的問題，未來可針對較高負荷、較複雜的手術或醫療行為給予較高點值，讓給付更反映實際工作量與專業難度。也希望在2030年前，將癌症標準化死亡率降低1/3。中時新聞網 ・ 12 小時前
自行車環島! 騎遇福爾摩沙11/8登場 吸引逾1200人參加
生活中心／陳奎宏 台北報導騎自行車環島是很多人的夢想，「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與，其中有三成來自海外的車友，觀光署也希望藉著台灣海濱的自行車道，讓國內外的車友們一同體驗寶島之美。現場司儀：「騎遇福爾摩沙，全台走透透。」汽笛聲響起，騎遇福爾摩沙活動正式啟動，車友們展開環島之旅，這次共有4個車友團體齊聚在北市府東門廣場，一起出發。現場司儀：「北中挑戰168大家一路發。」現場多熱鬧？看看活動前車友們搖旗吶喊，就知道，這次車友共吸引1268人參與，其中381人來自海外，占了30％，大家都想騎車環島體驗台灣之美。「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與。（圖／民視新聞）交通部觀光署副署長黃勢芳：「開車太快一下就過了，走路又太慢，騎車是最好的一個速度啦，這也是為什麼我們觀光署一直在，推相關的一個自行車的活動。」活動邁入第14年，累積近萬人參與，來自全球各地愛好騎車的車友齊聚，環島9天行程，還規劃多元主題的深度遊程，帶領民眾騎訪鄉間小鎮，及濱海田園。「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與。（圖／民視新聞）交通部觀光署副署長黃勢芳：「我們也要工商服務一下，我們有很多那種海濱啊，各個自行車道的部分，歡迎大家環島完之後，也可以來體驗一下，我們的一個相關自行車道，有一條北迴歸線經過我們台灣，造成我們的可能的，寒帶溫帶氣候帶，所以有很多的一個植被啊，跟產生各種的文化，那我想各種地形，我們來一次的環島的部分，可以來深深體驗。」要體驗台灣自然之美，同時感受在地熱情，品嚐美味料理，不妨就從計畫一趟，自行車環島開始。原文出處：自行車環島不是夢！「騎遇福爾摩沙」１１／８登場 吸引超過１２００人參加 更多民視新聞報導「豬」事大吉！賴清德親曝最愛豬肉小吃 感謝全民守護台灣豬＂一騎出發吧＂！ 台中自行車嘉年華登場 逾1700人參加日月潭像世界最美小鎮！外國人必去 網驚：吹太大民視影音 ・ 14 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 3 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 1 天前
王子付不出賠償金！律師曝和解常見3招 估「范姜彥豐拒分期」背後原因
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，「法老王」律師王至德分析王子賣慘、請求分期付款及道歉在和解中都相當常見，並舉例推估范姜彥豐拒絕接受分期的背後原因。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 1 天前
周杰倫歡慶出道25周年！老婆昆凌「神回覆吐槽」網友全笑翻
周杰倫在2000年出道，一出道就掀起一陣「周氏旋風」，至今影響華語樂壇25年，沒有一個華人不會唱周杰倫的歌曲，6日他在社群分享出道25周年的感想，也感謝大批歌迷的一路相挺，沒想到意外釣出老婆昆凌留言，無情的吐槽笑翻網友們。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 8 小時前