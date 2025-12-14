忍無可忍！前主播劉涵竹要告了 怒揭「長達 4 年網路騷擾」鐵證

娛樂中心／程正邦報導

前美女主播劉涵竹近年轉型主持，天然直率的個性深受粉絲喜愛。（圖／翻攝自劉涵竹臉書）

前主播劉涵竹近日在社群媒體上揭露自己長期受到同一名網友的惡意騷擾。這名騷擾者從最初的私訊不雅內容，到近期變本加厲，公開在她的貼文下方進行誹謗辱罵。劉涵竹 8 月份才公開談論收到網友傳送不雅照片的事件，這次她決定不再採取「冷處理」的消極做法，公開這名騷擾者的瘋狂行徑，並明確表示將尋求法律協助，為所有飽受網路暴力之苦的受害者發聲。

劉涵竹日前遭網友騷擾喊要求性交易，讓他怒貼對方私訊內容。（組合圖／翻攝自劉涵竹Threads ）

封鎖無用：小號輪番攻擊與公開誹謗

劉涵竹14日在IG限時動態中，公開了該網友的部分私訊截圖，並詳細描述了這場持續多年的騷擾戰。她指出，自己在過去四年中，原本選擇以封鎖等方式試圖切斷聯繫，但對方卻不斷更換身份，使用各種「小號」（分身帳號）持續私訊騷擾，試圖突破她的數位防線。

劉涵竹公開網友騷擾私訊，揚言尋求法律協助。（圖／翻攝自IG@miss_liuhanchu）

然而，這次引爆劉涵竹怒火的導火線，是騷擾者將戰場轉移到公開留言區。該網友竟公然指控劉涵竹「盜用他的帳號並私訊辱罵」。劉涵竹認為這種「惡人先告狀」的行為已經嚴重扭曲事實，不僅構成騷擾，更涉及誹謗與名譽損害。她強調：「我決定直接公開此瘋狂行為，並尋求各界、法律協助。」

劉涵竹遭網友留言指控「盜帳號」，她將研究是否構成公然侮辱。（圖／翻攝自IG@miss_liuhanchu）

公眾人物的無奈：「消極做法只會讓他們以為沒關係」

劉涵竹的憤怒，同時也反映了許多公眾人物在面對網路騷擾時的共同困境。她特別呼籲其他網友和輿論，不要再勸公眾人物「看到傷人的話、收到噁照就封鎖」。

劉涵竹公開網友私訊騷擾她的內容，揚言尋求法律協助。（圖／翻攝自IG@miss_liuhanchu）

她認為，這種「眼不見為淨」的消極做法，非但無法制止惡行，「只會讓他們（騷擾者）以為這樣做沒關係」，助長了網路霸凌與騷擾的氣焰。台灣近年來，網路跟蹤與騷擾事件層出不窮，雖然《跟蹤騷擾防制法》已於 2021 年上路，但數位空間中的騷擾行為判定與執法，仍存在許多模糊地帶和挑戰。

