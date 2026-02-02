忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候

大S過世一週年，家人今舉辦紀念追思會。（翻攝自大S臉書）

大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。

大S去年因流感在東京病逝，家人至今仍未走出傷痛，老公具俊曄因思念她，至今一年每天都到墓園陪伴她。

而今天的紀念追思會S媽在中午12點左右抵達金寶山園區，大S的紀念雕像在園區入口不遠處，用她生前熱愛的粉色布套套住，面對愛女離世一周年，S媽至今雖未走出喪女之痛，但仍在家人陪同下一起出席紀念追思會。

