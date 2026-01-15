忍痛一個月才開刀！胡婉玲曝「血色尿袋」照：雙腎一管的考驗

資深媒體人胡婉玲今（15）日傳出住院動刀消息，她近一個多月來飽受輸尿管結石折磨，為不影響工作進度，堅持咬牙苦撐至中央社董事會結束後才入院。此次她接受內視鏡雷射碎石手術，術後見到床邊掛著血色尿袋一度受到驚嚇，所幸目前恢復狀況良好。

資深媒體人胡婉玲。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）

胡婉玲在社群平台臉書發文透露，輸尿管結石讓她吃盡苦頭，雖然先前已嘗試過兩次震波碎石治療，但問題始終無法解決。為了避免耽誤公務，她選擇強忍病痛繼續堅守崗位，直到日前中央社董事會順利落幕，才終於放下手邊事務，立即辦理住院手續，準備正面迎戰這場針對「雙腎一管的身體考驗」。

胡婉玲因腎結石入院治療。（圖／胡婉玲臉書）

回憶手術過程，胡婉玲坦言因麻醉作用，對當下細節記憶模糊，但隨著藥效退去、意識恢復，強烈的痛楚隨即襲來。她更描述當時看見病床邊掛著「血色淋漓、不忍卒睹的尿袋」，感到相當衝擊。經過數十小時的休養，她已順利從醫師手中接獲「結石清除證書」，身體復原情形相當不錯。

