忍耐不是美德！7個沒人告訴你的「忍耐代價」：你忍耐了99次，別人只會記得爆發那一次
【文／Beauty美人圈．Jessie】
我們從小就被教育「忍耐是美德」，彷彿忍得越多，就代表越成熟、越受人喜愛，然而當忍耐超過限度，那個成本最後卻還是由自己咬牙承擔，長期下來不僅過度壓抑內心感受、陷入內耗，還容易削弱我們的自尊，小編整理出7個沒人告訴你的「忍耐代價」，當我們忍了99次，在第100次終於爆發時，別人往往也只會記得我們爆發的那一次！
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：別人只會記得你爆發的那一次
韓國知名演員金喜愛曾在一次採訪中說過：「如果女生忍了99次，第100次才爆發，沒有人會記得你前面99次的忍耐，只會記得你第100次突然發脾氣。」這段話其實不只適用於女性，而是適用於每一個人。當我們長期表現得體諒、溫和、好說話，久而久之就會被當成理所當然。於是當你忍了很久，終於在某一次選擇拒絕或情緒爆發時，旁人往往只記得那次的不愉快，卻不會回頭看看你曾經為他們忍讓了多少次。
「別人會說，你們怎麼反應那麼大，突然就變成小心眼的人了。以前那些理解與退讓，沒有人記得，最後你反而成了情緒失控的可怕角色。要嘛一開始就說出來，不然就乾脆永遠別說。」與其把負面情緒吞進肚子裡、不斷累積，不如在當下就把不滿說清楚，讓對方知道你的底線。如果你在第一次、第二次、第三次都選擇了忍耐，那就學會真正放下，別再反覆糾結。
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：壓抑真實感受、過度內耗
我們一定都曾經對自己說過「算了吧、別計較、忍一下就好」，但那些被壓下去的情緒，其實不會因為自我安慰就消失，反而會慢慢累積成自責、疲憊和壓抑。你可能開始懷疑是不是自己太小題大作、太敏感，甚至連合理的不舒服都不敢承認。像是在感情中明明受了委屈，卻不敢說出口，只是不斷退讓、反省自己，這其實就是過度忍耐帶來的內耗。長期習慣把情緒吞下去，只會讓自己被反噬，無法真正解決問題。
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：失去判斷關係的能力
忍耐會在不知不覺中消磨你對一段關係的投入感，使我們失去判斷一段關係對自身好壞的能力。比如一對伴侶，其中一人經常在約會遲到、忘記紀念日和對方生日，另一方也一次又一次的忍耐、一再退讓，時間久了，總是在退讓的人可能會變得習以為常，甚至開始認為這些忽略和失約是「正常」的。期望降低了，對關係的敏感度也逐漸鈍化，以至於原本的失望感被麻木取代，最終也無法清楚分辨自己真正想要的是什麼，難以判斷這段關係是否真的健康。
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：讓人變得麻木，思維僵化
過度的忍耐會讓我們交出自主權，扼殺自己的成長機會，長期下來不敢質疑、不敢嘗試、不敢表達不同想法，都容易導致我們的思維僵化，錯失突破，本該被看見的才華也因而被埋沒。在不必要的地方硬忍，等到必須為自己發聲的時候就會下意識地躲起來，而不是站出來捍衛自己的權益，這種習得性的麻木是內在生命力萎縮的象徵，當我們走到這一步，會過得非常非常辛苦。
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：縱容對方，讓越界變常態
很多時候我們的忍耐並不會換來對方的體諒或讚美，相反的，當我們一次次的忍耐、退讓，反而會讓對方從不好意思變成理所當然，進而得寸進尺，當我們的忍耐成了縱容，就會讓彼此關係的越界成為常態，因為不是每個人都會主動反省，有些人是透過你的反應來確認界線的！如果你終於忍不住而拒絕，對方還會覺得你莫名其妙，幹嘛突然翻臉。
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：削弱自尊及自信
人都有自尊和底線，但長期的忍耐卻會一點一點削弱我們的自信，讓原本勇敢的人，慢慢變得退縮又自卑。因為當你不斷壓下自己的需求、選擇讓步，潛意識就會開始相信「我的感受不重要」。習慣忍耐他人不合理的要求，或是習慣把自己的需求放到最後，其實正在悄悄侵蝕你的心理邊界，不僅損害自我價值，還容易將我們消磨成討好型人格。
7個沒人告訴你的「忍耐代價」：透支心理健康
經常忍耐的人一定都知道，當我們選擇忍耐的同時，內心深處其實是非常難受、甚至是極為痛苦的，因為實際上每一次的忍耐，都是在透支我們的心理健康！從小我們就被教育「忍耐是美德」，又受到長期主義思想的影響，哪怕現狀已經令人難以忍受，我們還是會盡可能的告訴自己再忍一下，用「忍耐」去期待「未來」，然而迎來美好結果之前，我們早已崩潰了無數次，甚至都撐不到結局。
若感受長期被忽視，人的內心便會逐漸異化，等到爆發的那刻到來，將造成無法挽回的結果。忍耐要有限度，任何一件事、一段關係，都要有明確的界線，當超越了那條界線，超出我們所能負荷的限度，就不應該再忍氣吞聲，持續忍耐、退讓。真正健康的忍耐應該是暫時性的、有選擇的，而不是無止境地犧牲自己，如果忍耐無法換來對方的尊重，它就不再是種美德，而是一種慢性傷害。
