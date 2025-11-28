忍一忍就過了，中年後何必離婚？分手也是生命禮物，放生對方，才能放自己自由
「無意間看到他摟著那個女人，我嚇到躲起來。他回家後卻對天發誓，如有劈腿會被天打雷劈。還等不到他被雷打到，我已經受不了。
是我提的離婚，周邊的人都勸我，說我年紀不小了，他也不缺我吃穿，有什麼事不是忍一忍就過了，為什麼要這麼想不開？
我想，我就是想開了，不想把剩下的時間浪費在這裡。」
文/諮商心理師林靜君
眼前的這位朋友，平淡說著當時離婚的經過，她的笑靨如花，證明當時的選擇是對的。
歌手梁靜茹有首歌《分手快樂》裡說，「揮別錯的才能和對的相逢」。這個「對的」可以是人，但也可以是事，是物，是心境。卡在錯誤的關係裡面時，是不會有餘裕來發展其他的可能。
回頭看，選擇的利弊得失清晰可見。但是在做決定的當下，每個選項都指向茫然，沒有人有把握知道，接下來確切會是如何。
學習健康分手，讓離婚也能正向發展
如果能夠擁有健康的分手過程，能夠讓複雜而痛苦的離婚，變得較有機會朝向正向的發展。
「分手哪有健康的？」如果你正在感情裡受傷著，難免會質疑這樣的說法太唱高調。
所謂的健康的分手，是讓情緒的干擾降到最低，讓理智恢復運作，有了理智才能思考判斷，做出適合自己的決定，然後接受關係結束的事實，進一步拓展新的生活。
別被情緒綁架，拒絕總是當個受害者
想像一下受傷的動物，是不是又驚又怕又憤怒，而令人難以接近。人在情感受傷時也差不多是這樣子。這時候，是情緒的本能在運作。
感情一旦生變，不管是要離開的，還是想要留來下來的人，都會面臨到極大情緒挑戰。你怪自己眼睛瞎了，你罵對方良心被狗吃了。你生氣、忌妒、難過、傷心......等，也許為自己放不下感到羞恥，為曾經的付出不甘心。
這個時候整個人被情緒綁架住了。
有的人一輩子就困在這樣的情緒裡。我遇過一位八十幾歲的老太太，談到先生年輕時外遇，她用極其惡毒的話語辱罵對方，那深深的怨懟，讓人生只剩下「恨對方」這個任務。
情緒的過不去，常常是因為我們自己無能處理這些感受。因此，指責對方的不是，將自己放在一個受害者的位置，相對就容易多了。但，這是無效的方法，對彼此都沒有好處。
試著想想，有兩方才能經營一段關係，而現在你們的關係受傷了。也許你們看待的態度不同，但既然關係是共同擁有的，彼此一定都受到影響，而不是你個人受害而已。
情緒持續卡關的時候，不要自己留在這強烈的痛苦中，試著尋求專業的協助，這會讓說再見順利許多。
承認關係已到盡頭，不再付出沉默成本
接受事實，是悲傷失落哀悼歷程的第一步，接受關係破裂的事實，才有機會看是要修補，還是要放棄。
很多人不願意放手是因為不甘心，「我為他付出那麼多」、「公婆是我在照顧、孩子是我在養」、「我替他還多少債」，他怎麼可以這樣對我？
但是殘酷一點說，這些「不甘心」是會計項目裡的「沉默成本」，你再也拿不回來。又或者說，在不愛的情境，關係是一支持續走跌的股票，你不認賠殺出，只會愈來愈慘。
決定放生對方，其實是在放自己自由
有的人已經看清彼此人生觀、情感態度不適合，但顧忌離婚所帶來的影響。例如，經濟問題、他人的觀感、不習慣一個人等，因此認為自己沒有辦法離開。
這裡的「沒有辦法」，是不想要付出選擇離開之後的代價，但不要忘記，不離開也是一種選擇，留在不適合的關係裡，付出的代價有時更高昂。強留著的兩人，如24小時警戒中的刺蝟，一靠近就戳得彼此都是渾身傷。
放手很難受，但離開一個不愛自己的人，跳出糾葛的環境，才有機會重生。
別怕離婚，分手也可以是生命的禮物
我問笑靨如花的朋友，離婚最難的部分是什麼？她說，「相信自己最難」、「快50歲了，當了大半輩子的家庭主婦，真的會怕養不活自己。不過，我後來想，社會新鮮人不就是從零開始，我只是比較晚出社會。」
朋友去進修烘焙技巧，學架設網站，在市集擺攤，讓自己又忙又美。她笑說，前夫偶而會來買麵包，堅持不給他打折是一點小小的報復。
從朋友的身上我看到，經歷過這些讓她更願意分享自己的脆弱，卻也更有自信，也更肯定自己的價值。看著她興致盎然說即將推出新口味的糕點，相較在婚姻裡抑鬱時的她，宛若兩人。
分手，也能成為生命的禮物。
