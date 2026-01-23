忍25年！婦人脊椎側彎48度劇痛又失眠 微創手術後竟長高５公分

55歲的黃小姐年輕時曾在健康檢查中被醫師提醒有脊椎側彎問題，但25年來並未積極處理。近兩年來，她開始出現脊椎劇痛、下肢麻痺與腫脹等症狀，夜晚經常因疼痛而失眠。病情持續惡化，最後甚至到達舉步維艱的程度，嚴重影響工作與生活品質，才決定至骨科就醫尋求治療，術後從原本的48度矯正至10度，身高增加約5公分，多年來的劇痛與失眠問題獲得大幅改善。

黃小姐因長期未接受治療，脊椎側彎角度已達48度。(圖/中醫大市醫)

臺中市立老人復健綜合醫院(中醫大市醫)微創脊椎中心助理副院長張建鈞醫師，一開始幫黃小姐評估時發現，黃小姐因長期未接受治療，脊椎側彎角度已達48度，屬於中重度退化性脊椎側彎。加上患者合併有二尖瓣膜脫垂心臟病史，若進行傳統開放式手術，風險極高。醫療團隊經過完整影像評估與跨科討論後，建議採取「微創前開3D導航矯正手術」進行治療。

廣告 廣告

這項手術技術的優勢在於不會大幅破壞背部肌群，而是從側邊小切口進行矯正與支撐重建。黃小姐術後恢復快速，在術後4至5天即順利出院，疼痛明顯減輕。她笑著表示，術後穿著背架反而帶來前所未有的安全感，甚至捨不得太快卸除。

偕同手術的毛睿廷醫師提醒民眾，若發現長期站姿、走路或身體出現明顯傾斜，或有反覆腰背疼痛、下肢麻木等症狀，切勿輕忽，應及早接受專業評估。他強調，透過精準影像檢查與合適治療，多數患者都能改善疼痛，避免病情惡化。

黃小姐(中)術後從原本的48度矯正至10度，身高增加約5公分，多年來的劇痛與失眠問題獲得大幅改善。(圖/中醫大市醫)

延伸閱讀

每4人有1人心理困擾！AI聊天恐致過度認同 加劇孤獨感

竟拿5歲男童當誘餌？美移民大掃蕩再爆爭議 范斯力挺ICE執法

經典再現！李翊君演唱會宣布高雄加場 向歌迷預告將有大驚喜