「志偉哥哥」一步一腳印傾聽民意 國小童親子派對追星

2025桃園HO幸福親子派對6日在中壢區興仁公園登場，總統府副祕書長何志偉化身「志偉哥哥」與親子互動，現場還有國小女童花10天製作2面志偉哥哥的手拿板送給何。(廖姮玥攝)

2025桃園HO幸福親子派對6日在中壢區興仁公園登場，總統府副祕書長何志偉化身「志偉哥哥」與親子互動，現場還有國小女童花10天製作2面志偉哥哥的手拿板送給何。「自己像G-DRAGON」他笑說，在冬天看見這麼棒的太陽，很像童話世界，很讚！另外被問到桃園市長選戰可能會在明年1、2月確定人選何志偉笑說，一步一腳印，每一天每一天我做好手上的工作，傾聽民眾，幫民眾解決問題。

何志偉6日受邀出席與親子互動派對，現場有YOYO家族哥哥姐姐及逾百位親子一同在興仁公園草地上開心嗨唱。活動中還有1位約國小的女童，花費10天時間，細心製作2面「志偉哥哥」的手拿板送給何；何志偉感動說「自己像G-DRAGON」，很喜歡在冬天看見這麼棒的太陽，很像童話世界，也好喜歡跟市府朋友一起曬曬太陽、踩踩草地，感覺很棒。

何志偉笑言，不知道大家信不信在我的人生當中，好多很好的政策都是聊天聊出來的，包含TPASS，就是在七、八年前就是和民眾一起聊天，而推出的政策，所以與民眾多聊聊、多傾聽、多交換意見，凝聚大家的想法形成政策，都是我的天職。

另外被問到面對桃園市長的選戰，和王義川、黃適卓、鄭文燦皆被點名，未來該如何表現自己的優勢。何志偉說，我們的兄弟姊妹都一定是最優秀的。而王義川說桃園的選戰可能會在一、二月確定人選，何志偉也說，這部分比較不清楚啦，但只要一步一腳印，每一天每一天我做好手上的工作，傾聽民眾，幫民眾解決問題，才是應該做的。

何志偉也說，自己真的年紀還算滿年輕的，本身也是青年代表，很多人給我機會、給我溫暖，我認為要把年青人的聲音，特別是年青的爸爸媽媽，如何幫他們減輕壓力，讓他們可以在育兒的過程中是安心的，然後我們的政府的用心他們要感受到，這是我最重要的工作。

