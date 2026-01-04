「志偉戰隊」成形 桃園市長綠營布局「母雞效應」發酵

圖說：何志偉連月來勤走桃園各地宮廟、商圈、市場，舉辦義診及親子活動，與綠營民代、基層互動熱絡，「志偉戰隊」成形，促使桃園市長綠營布局的「母雞效應」發酵。圖／民眾提供

被視為民進黨桃園市長人選的總統府副秘書長何志偉，連月來勤走桃園各地宮廟、商圈、市場，舉辦義診及親子活動。何志偉週末再度走訪中壢站前商圈及蘆竹南崁市場，提出各項具體政策，與地方綠營民代、基層互動熱絡，「志偉戰隊」儼然成形，促使桃園市長綠營布局的「母雞效應」發酵。

廣告 廣告

何志偉在桃園綠營橫向串聯，逐步形成穩定互動的班底，近期跑行程的節奏，從政策宣傳、中央傾聽基層，逐漸帶有「整隊」意味；一方面藉由市場、商圈累積曝光與親和力，另方面透過桃園各區議員陪同掃街，建立互動深度與合作默契。

何志偉近兩日掃街行程，民進黨蘆竹市資深議員許清順、中壢市議員新生代議員張曉昀、彭俊豪、黃崇真全程陪同，里長也參與。另包括張肇良、魏昀、李光達、李宗達、黃瓊惠、陳雅倫等在地綠營議員，也都在何志偉舉辦的義診、拜廟或親子活動中，與何同框。早在半年前，何志偉就已開始低調的拜會桃園各選區里長。

熟悉地方生態的桃園綠營人士分析，民進黨桃園市長提名以徵召方式決定，各派系抬面下各有盤算，基層民代與何志偉在行程中「自然合流」，可化解基層對「提前站隊」的擔憂，有助在地綠盤團結。參與何志偉行程的議員橫跨不同選區與基層系統，非單一派系集中出動，展現何志偉的整合協調能力。

圖說：何志偉週末再度走訪中壢站前商圈及蘆竹南崁市場，提出各項具體政策，與綠營民代、基層互動熱絡。圖／民眾提供

何志偉週末到中壢、蘆竹商圈市場掃街，仍以市政與政策為主軸，例如提出振興桃園商圈的四大政策，包括活動常態化、跨區商圈整合、數位轉型以及交通與停車配套，避免過度節慶化的短期刺激，改以制度性方式培養消費回流。相關論述被解讀為提前鋪陳市政治理框架，為後續角色預作準備。

掃街過程，何志偉與綠營民代在市場叫賣、與攤商寒暄，或彼此開玩笑的即興互動，都顯示何與議員關係熟稔，以及長期累積的信任感。地方人士表示，「不刻意排場、但高度協調」的掃街方式，正是測試母雞角色的重要環節，可讓桃園綠營議員感覺確實有替議員加分。

何志偉在走訪中壢商圈肉脯老店時，找有「桃園周杰倫」暱稱的彭俊豪，要與他一起用雙節棍（雙叉）炒肉鬆，並當場拜託店家要多支持彭。另在南崁市場攤販寒暄時，何又拿著麥克風「提醒」正與攤販寒暄的議員許清順，別忘也要多買點菜，讓許及攤販都笑了出來。

民進黨高層還沒有宣布由誰代表民進黨征戰2026桃園市長，但以何志偉持續勤跑桃園的行程節奏及戰隊結構來看，桃園綠營基層已開始將他視為可能的「母雞選項」，何志偉的後續動向，也將牽動民進黨「百里侯之戰」的總體佈局。

更多品觀點報導

柯文哲回歸黨團晨會 黃國昌：中間位置終於等到主席歸來

民進黨反擊柯文哲:民眾黨甘當傅隨組織?在野黨擋預算毀憲政

