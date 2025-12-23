志光公職歡慶47週年 獎助學子累計破4000萬

記者鄭賽梅／臺北報導

全國公職連鎖最大品牌－志光公職，即將迎來47週年。志光除了深耕國內公職與升學補習教育事業外，亦秉持創辦人林進榮總裁之理念，每年頒發獎助學金予大專院校青年學子，因為志光相信「只要給予機會，每一個孩子都能閃閃發亮。」

志光公職為歡慶47週年，於日前假高雄林皇宮酒店舉行47週年感恩晚會。集團總裁林進榮更親自頒發240萬元獎助學金，鼓勵成績傑出的清寒學子不畏困境、力爭上游，展現企業「取之社會、用之社會」的暖心承諾。

林進榮總裁深信，教育不只是知識的傳遞，更是改變人生方向的力量。自投入補習教育領域以來，以「知識能改變命運」作為核心信念，帶領「志光公職」成為公務人員搖籃的同時，也投入公益、照顧更多需要支持的學子。

志光秉持著「企業成長的同時，也應擔負社會責任」的理念，於93年成立「志光慈善會」，並在97年正式啟動「莘莘向榮」獎助學金計畫。從首年110萬元的起步，到後續111年獎助總額更提升至240萬元直至今日，受惠學生累計達3096名。在「莘莘向榮」獎助學金之外，志光慈善會同時關注各項社會急難救助，累計捐贈金額逾4000萬元，持續為下一代創造更多希望的機會。

志光教育科技集團在高普考、司法特考、一般警察考試、國營證照考試等領域皆有亮眼成績，114年高普考更創下1608名學子考取的輝煌紀錄，一舉勇奪24大狀元、15大榜眼、24大探花的好成績，穩坐業界第一品牌，展現「志光公職，成就幸福」的豐碩成果。

志光以教育實力扶助青年，以公益精神回饋社會，林進榮總裁也勉勵受獎學生未來能「莫忘初心，把愛傳出去」，志光將持續以「效率、創新、熱誠、共榮」的精神，陪伴更多青年打造幸福人生。

志光以教育實力扶助青年，以公益精神回饋社會。（志光提供）