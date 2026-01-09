志在必得？川普再放話搶格陵蘭島 以免「跟中俄當鄰居」

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普昨（9）日再度重申表示，美國必須「完全擁有」格陵蘭，以防止俄羅斯、中國在該地取得影響力。此番言論再次挑起丹麥及歐洲盟友的敏感神經。

就是要搶？綜合外媒報導，川普最新向記者們表示「國家必須擁有領地」，才能保護領地，沒有人會去保護「租來的」土地；因此美國將在「容易或困難的方式」下「捍衛」格陵蘭。

白宮近期已證實，政府正在研究向丹麥購買格陵蘭的可能性，也傳出要拿出1至10萬美金「普發」給格島民眾，爭取支持加入美國，同時也不排除以「更強硬」手段取得格陵蘭。

丹麥政府及格陵蘭自治政府均重申格陵蘭「非賣品」，並表示任何軍事行動，都將使跨大西洋防衛合作面臨崩潰的「危機」。

格陵蘭位處北極、北美航道交會處，是偵測飛彈與監控船艦活動的重要地點。

川普放話，格陵蘭對美國國家安全至關重要，並聲稱該地「到處都是俄羅斯與中國的船艦」，而自己不想讓中、俄成為鄰居；但一如既往，川普未提出任何具體證據，支持自己的說法。

美國目前在格陵蘭西北端設有皮圖菲克（Pituffik）基地，自第二次世界大戰以來持續運作，並常態駐有逾百名美軍人員。

根據美、丹現行協定，美軍可在格陵蘭部署「任意」兵力；也就是只要美國願意，可以自由派遣任何數量的美軍前往該島。

川普表示，美國不應仰賴租賃協議維持在北極的軍事存在。「國家不能靠9年或100年的租約運作，必須擁有所有權。」

除戰略位置外，格陵蘭因氣候變遷冰層融化，其稀土、鈾、鐵礦以及可能存在的油氣資源也吸引外界關注。

面對美方施壓，丹麥的北約盟友本週相繼表態，強調只有丹麥與格陵蘭能決定彼此關係。多國呼籲北極安全應由盟國「集體處理」，並重申聯合國憲章中的主權、領土完整與邊界不可侵犯原則。

格陵蘭議題再次受關注的背景，包括川普日前對委內瑞拉動用武力以拘捕總統馬杜羅，引發外界對美國可能採取更積極手段的揣測。

川普早在2019年第一任期即曾提出購買格陵蘭，但遭丹麥回絕；對此美國國務卿盧比歐，預計下週與丹麥官員會面。外界預期美國將加強對丹麥施壓，展現出「志在必得」的決心。

