志工以為藝術品有髒汙 衛生紙一擦「全毀了」基隆文觀局道歉

基隆市美術館近期展出當代藝術特展《We are Me — 我（們）到此一遊》，沒想到卻傳出志工誤認展品有髒汙，用衛生紙擦拭鏡面上封存40年的灰塵，導致藝術品被破壞。基隆市文化觀光局發文致歉，表示志工因錯誤認知進行清潔，雖已在第一時間阻止，但仍對作品造成不可逆的傷害，對此致上最高歉意，並虛心檢討。

基隆市文化觀光局在臉書發文說明，11月4日《We are Me — 我（們）到此一遊》開展第5天，志工在基隆美術館展場巡視，誤用衛生紙擦拭陳松志作品「倒裝的語句-16」鏡面上的灰塵，館員雖於第一時間制止，但傷害已造成，當下已立即通知策展團隊，並向藝術家致歉、討論後續補救措施，也確認作品原貌難以恢復。

創作者陳松志也在社群平台上發出聲明，表示鏡面上封存40年的灰塵，不幸在意外情況下，遭展場義工以清潔為由擅自拭除，突發的事故已造成作品不可逆的毀損，也顯示館方在場館人員教育與藝術品維護管理上的缺失。

基隆市文化觀光局表示，他們知道就算對藝術家致上最深的歉意，也難以彌補對其創作心血的傷害，將虛心面對錯誤，並接受各方藝術專家的建議與指正。目前場館服務管理，除了對民眾提供協助、輪值巡視看館，支援導覽與解說外，也會落實從業人員及志工對藝術感知、藝術品保護等培訓工作。

基隆美術館當代藝術展《We Are ME — 我（們）到此一遊》，邀集來自國內外10位當代藝術家，作品從個體記憶、數位身體、AI影像到社群再現，呈現網路世代的感官體驗。

