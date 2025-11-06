志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機

基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳志松作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。

志工「好心」清灰塵，當代藝術品遭受損難修復。（圖／TVBS）

在2025基隆美術館當代藝術特展中，藝術家陳志松的作品原本呈現舊式居家飾品與建材拼組的形式，作品表面覆蓋著一層灰塵，藉此傳達時間日積月累及轉瞬即逝的藝術概念。然而，展出第五天卻發生了令人遺憾的事故。作品原本灰濛濛的表面被清潔後，變得亮亮的，鏡面超乾淨，與先前堆滿灰塵的狀態截然不同，還留下了一些糊糊的擦拭痕跡。

廣告 廣告

對於這起事件，有民眾表示：「應該是一番好意，他不知道會反效果，這個很無奈的事情。」目前，這件藝術作品已被圍起來進行維護，避免民眾繼續靠近造成二次傷害。文化觀光局副局長鄭鼎青表示，值班志工在上崗前都會經過事前的教育訓練，只是可能在理解作品的狀況上面，沒有一個深入內容的了解。

事件發生後，文化觀光局立即通知策展團隊並向藝術家致歉，同時緊急研討後續補救措施，也與保險公司洽談，以維護藝術家及展出作品的權益。文化觀光局強調，未來將強化志工的教育訓練，避免類似事件再次發生。

藝術家陳志松也在臉書上發表聲明，認為這樣的意外為彼此帶來重要的一課。他表示將以這次的小插曲為契機，延續創作，讓作品開啟新的篇章。這起藝術品毀損事件提醒了美術館方面對於志工培訓的重要性，特別是在理解當代藝術作品的特殊性和多元表現形式方面。

更多 TVBS 報導

以為特展藝術品有髒汙！志工拿衛生紙一擦毀了 基隆文觀局致歉

瑞士展「川普穿橘囚服、綁十字架」雕塑 畫廊負責人：很驚悚

屏東草地變8怪獸異想世界 盼孩童日常與藝術零距離

邁入10年！基隆潮藝術開幕 描繪「山、海、城」

