志工將藝術品創作當髒汙擦拭 難回復！ 文觀局道歉

基隆美術館最近在舉辦當代藝術展，一名志工在打掃的時候，發現一件作品有髒汙，他就用力擦拭，沒想到作品上那個不是汙垢，而是作者的創意，如今作品難以回復原貌，基隆文觀局趕緊跟藝術家致歉。

鏡面作品上，有一大塊類似汙垢的痕跡，但他不是髒污，其實是擦傷。

2025當代藝術展正在基隆美術展舉行，台灣藝術家陳松志的藝術作品，卻遭到損害。他的作品就是這樣，以鏡面的方式呈現，從遠處看，真的很像髒汙的鏡子，志工在打掃的時候，誤以為作品上的是髒污，就拿衛生紙用力擦拭，結果造成了作品，不可逆的傷害。

律師蔡家豪：「如果有約定就被保險標的即藝術品，遭到第三方外力破壞時，認定為保險事故發生，那會有保險理賠。」

基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青：「志工其實是誤解了這個作品的裝置狀況，所以用衛生紙擦拭了作品的鏡面，造成作品意義的損害，就藝術家的部分，後續會針對這件作品，所遇到的事件，來做延續創作的可能性的思考。」

目前基隆文觀局，已經聯絡藝術家，研討後續的補救措施和賠償事宜，也提醒志工要特別小心，避免破壞藝術家的心血。

