志工拉票傷人？徐欣瑩喊抹黑 陳見賢批暴力

▲假黨工冒名拉票還傷人？陳見賢譴責暴力，徐欣瑩反擊造謠。（圖／徐欣瑩臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新竹縣長黨內初選競爭白熱化，近日傳出有不明人士，冒充黨部志工為立委徐欣瑩拉票，還跟民眾發生拉扯。對此，徐欣瑩辦公室嚴正抗議不實指控，呼籲回歸政策討論；陳見賢競選辦公室則痛批，這是惡質欺騙與暴力，促請警方主動偵辦，釐清真相。

竹北一名73歲老婦人，遇到自稱「黨部志工」的人士上門為徐欣瑩拉票，老婦覺得可疑試圖搶下文宣存證，遭對方粗暴對待，導致摔倒腦震盪。議員蔡志環指出，本次初選採取「七三制」（民調70%、黨員投票30%），黨員票成為關鍵，近期在新埔、關西等地，也出現多組不明人士冒用黨部名義拉票，企圖影響選情。

徐欣瑩：嚴正抗議惡意影射與不實指控

針對指控，徐欣瑩辦公室重申，團隊一向堅持理性文明的選舉方式，對於企圖誤導視聽的惡意影射表示嚴正抗議，強調若有任何違法情事，應交由警方依法查證，不應以無端指控進行選舉操作，呼籲有心人士停止抹黑造謠，還給新竹縣一個陽光、乾淨的選舉環境。

陳見賢：譴責惡質欺騙盼警方主動偵辦

陳見賢競辦則表示，對於初選階段發生不明人士涉嫌冒名拉票感到遺憾，若事件屬實，將是新竹縣前所未聞的惡質欺騙行為，辦公室嚴厲譴責任何形式的暴力，「選舉是一時的，傷害是永久的」，呼籲警方主動介入調查，揪出幕後指使者，維護地方治安與選舉公平。

