志工擦壞藝術品！衛生紙誤清鏡面 基隆文觀局致歉：無法恢復原貌

志工誤將藝術家展覽作品誤以為有髒汙，拿衛生紙擦拭（右圖）。（翻攝自基隆市文化觀光局 臉書）

志工成了行為藝術家？基隆市文化觀光局近日於基隆美術館舉辦當代藝術特展《WE ARE ME-我（們）到此一遊》，但日前發生志工誤以為，展出的鏡面藝術品上有髒汙，便好心用衛生紙擦拭，導致藝術品遭到破壞。對此文化觀光局深表歉意，也表示目前正與藝術家共同討論，將此事件作為展覽概念的延伸與再思考的契機。

志工誤擦作品鏡面 藝術品「倒裝的語句–16」遭毀

基隆美術館正在展出的當代藝術特展〈We are Me－我(們)到此一遊〉驚傳作品損毀事件。基隆市文化觀光局昨（5日）發布聲明指出，11月4日一名志工在館內值班巡視時，因誤以為鏡面有髒汙，便拿衛生紙擦拭藝術家陳松志作品〈倒裝的語句–16〉的鏡面，導致作品受損。

雖然館員在第一時間即上前制止，但傷害已造成。館方已立即通知策展團隊與藝術家，並致上歉意，經確認後發現該作品已難以恢復原貌。

館方深表歉意 承諾檢討改進

基隆市文化觀光局表示，對此次疏失「深感遺憾與歉意」，強調即使再多道歉，也無法彌補對藝術家創作心血造成的損害。館方承諾將檢討館內管理機制，並加強志工與工作人員的教育訓練，特別是在藝術品保護、展場管理及藝術感知等專業領域。

文觀局也指出，基隆美術館作為城市藝術的重要平台，對守護藝術文化資產與提升藝術素養「責無旁貸」，將虛心接受專業界的指正，期盼以此事件為教訓，全面改善管理流程。

事件將成為展覽延伸思考 後續資訊將陸續公布

館方透露，目前策展團隊與藝術家正在討論，是否將此次意外轉化為展覽概念的延伸與再思考契機，賦予事件新的藝術意義。

〈We are Me－我(們)到此一遊〉自開展以來受到民眾熱烈關注，館方感謝外界對展覽的支持，並表示後續發展與處理進度將透過基隆美術館官網及社群平台陸續對外公布。

