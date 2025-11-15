志工故事打動青年心 新北打造下一波服務新力量

讓青年背起攝影機走進志工現場！新北市社會局推動「青春有你一耆走過」青年志工記者出任務，邀請青年走入多元志願服務現場，以鏡頭與文字記錄資深志工的動人故事。透過採訪與拍攝，不僅拓展視野，也在跨世代互動中看見服務的力量，讓志願服務的力量被看見，也被延續。

今年活動共13隊、38位青年完成作品，並於15日舉辦成果展，頒發金牌獎2隊、銀牌獎3隊、銅牌獎4隊及特色獎4隊；同時也表揚「V世代小小志工營」青年隊輔，頒出熱情貢獻獎與最佳精神獎，肯定青年以多元方式投入志願服務。

「善意會傳染」，社會局長李美珍表示，新北市鼓勵青年利用暑假深入社福、教育、文化導覽、消防救難、衛生保健、農業及客家文化等領域，實地拍下、聽下並記下屬於新北的志工故事及服務日常，「用故事帶動新世代行動」。

成果展也邀請受訪志工到場分享心得，讓跨世代交流真正落實。此外，今年招募24位青年擔任小小志工營隊輔，設計團康、互動闖關與帶動跳，引導國小學童在遊戲中學習合作與同理；青年在帶領過程中也累積溝通、領導與服務態度等軟實力，成為下一代志工的生力軍。

金牌獎作品呈現最動人的青銀交流瞬間

榮獲金牌獎的「對對隊」由林祉彤與林暄達姊弟組成，他們到新北市客家文化園區採訪志工，跟著志工導覽、陪伴孩童玩客家童玩。兩人最難忘的一句話是志工笑著說：「當志工很快樂（kuai log），只要有人願意聽，我就會一直說下去。」真誠的分享讓他們看見，文化傳承靠的不是口號，而是志工長年如一的熱情。

同為金牌獎的「潘潘立大功隊」則深入新北市國際生命線協會，看見志工無分日夜接聽電話、陪伴需要傾聽的人。楊曉青志工曾連續三個月天天致電一位承受巨大壓力的女高中生，陪她走過恐懼並重拾信心。她說：「志願服務是雙向的，我陪伴別人，也被別人的信任鼓勵著。」青年姊妹表示，從志工溫柔而堅定的眼神中，看見「傾聽」如何成為照亮黑夜的力量。

銀牌獎的故事，也同樣充滿力量

「新聲隊」至耕莘醫院採訪孫蘭玉與陳玉鑾志工，聽見她們陪伴重症患者、承受誤會仍願意持續服務的心路歷程。兩位青年感動地說：「志工雖不穿白袍，卻是醫院裡最柔軟的力量。」她們以影像記錄下志工如何用耐心與微笑為醫療現場增加溫度。 在小小志工營隊輔中，連續4年投入服務的青年洪義霆也備受肯定。他說，自己曾是被幫助的孩子，如今有能力回饋社會，「把溫暖傳給更多需要的人」是他持續投入的理由。他真誠的陪伴，成為孩子們心中最信任的大哥哥。 李美珍局長表示，截至114年10月，新北市15至40歲青年超過128萬人，是推動城市進步的重要力量。透過活動表揚與故事分享，希望讓更多青年看見志願服務的多元樣貌，也願意加入行列。她也呼籲，志願服務推廣中心網站全年提供志工招募資訊，歡迎青年以行動點亮城市，讓新北更有活力與溫度。

（資料來源：新北市政府）